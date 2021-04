Un nouveau centre de vaccination à Valence

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le maire de Valence ont annoncé mardi la création d'un centre de vaccination à Valence. Il sera installé à la maison de la vie associative.

Fin avril, un nouveau centre de vaccination ouvrira ses portes à la maison de la vie associative à Valence. Il permettra dans un premier temps de vacciner 500 patients par jour puis à terme il sera possible de vacciner 1000 personnes par jour s'il y a les doses nécessaires.

Un centre en plus

Ce nouveau centre ne se substitut pas aux deux autres. A l'hôpital de Valence il est possible de vacciner 500 personnes par jour au maximum. A Etoile-sur-Rhône, il est également possible de vacciner le même nombre de patients. Dans l'agglomération de Valence il sera donc possible de vacciner 2000 personnes par jour.

Un centre de vaccination à la Voulte ?

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé que des études étaient en cours pour installer un centre de vaccination à la Voulte-sur-Rhône en Ardèche sans toutefois préciser la date d'ouverture et la capacité de vaccination. Le maire de la Voulte a confirmé la création de ce centre.

Une montée en puissance

Plusieurs centre existants ont déménagé pour s'agrandir. C'est la cas à Montélimar où le centre a quitté l'école d'infirmière pour débuter les vaccinations ce mercredi matin à l'espace Saint-Martin. C'est aussi le cas à Aubenas : le centre installé dans les anciens locaux des urgences de l'hôpital a été transféré ce mardi au gymnase Roqua plus spacieux. Ce centre pourra à terme vacciner 1000 personnes par jour. Enfin deux centres ouvrent dans la Drôme à Saint-Paul-Trois-Châteaux et à Donzère.