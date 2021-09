Un nouveau centre de vaccination contre le Covid-19 va ouvrir dans un gymnase à Orléans

Après l'ouverture mi-septembre d'un centre de vaccination en plein centre commercial Place d'Arc à Orléans, pour remplacer le vaccinodrome d'Olivet, un nouveau centre destiné au grand public va ouvrir à Orléans la semaine prochaine, nous indiquent la préfecture du Loiret et la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS), qui gèrera ce centre. Il sera situé au sein du gymnase Eugène Mabire, à l'ESPE (école supérieure du professorat et de l'éducation). L'entrée s'effectuera par le quai du Roi, le long de la Loire.

L'ESPE Bourgogne (devenu Inspe), côté quai du Roi © Radio France - Antoine Denéchère

En fait, ce gymnase abrite déjà, depuis la rentrée, un centre de vaccination géré par la FFSS et destiné aux scolaires (collégiens et lycéens) : à partir de "mercredi 29 ou jeudi 30 septembre", le centre sera ouvert à tous. A terme, il pourra vacciner 4000 personnes par semaine contre le Covid-19, mais la montée en puissance se fera progressivement. Il s'agit d'être prêts à vacciner les personnes de plus de 65 ans lorsqu'ellse devront recevoir leur dose de rappel, la troisième, six mois après la deuxième injection.

Ce centre situé au gymnase Eugène Mabire va remplacer celui situé dans la salle Fernand Pellicer, à la Source, que la Ville d'Orléans voulait récupérer (et qui fermera le 30 septembre). Ce centre de vaccination sera ouvert au moins jusqu'au 31 décembre, indique la préfecture du Loiret, tout comme tous les autres centres de vaccination du département, qui restent ouverts.