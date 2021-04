Un nouveau centre de vaccination va s'installer à Chaulnes dans l'est de la Somme

C'est une satisfaction pour Philippe Cheval qui ne s'explique toujours pas le taux d'incidence record de son intercommunalité. Il est de près de 1.200 cas pour 100.000 habitants, selon le dernier point de situation de l'Agence Régionale de Santé de la région. C'est pour cela qu'une journée de vaccination est organisée au centre socioculturel de Chaulnes, rue Poulin. C'est pour les plus de 70 ans et ceux qui présentent des comorbidités.

250 doses ont été octroyées à Chaulnes par l'ARS des Hauts-de-France qui a distribué "45.000 doses dans les 112 centres de vaccination de la région", précise l'agence. Avec ces doses, le président de la communauté de communes de Terre de Picardie, Philippe Cheval, espère vacciner 294 personnes (à raison de 7 doses par flacon).

Un centre pérenne à la mi-avril

Comme c'est impossible de satisfaire toutes les demandes, le centre est amené à durer dans le temps. _"On devrait avoir 200 doses par semaines, dès la mi-avril, une fois que les plus de 60 ans auront accès au vaccin_. Quand on a lancé la campagne de vaccination du 3 avril, on a été submergé par la vague. Il y a plus de 70 personnes sur liste d'attente. Il fallait donc continuer"

Ce week-end affirme l'ARS, 111 centres de vaccination sont ouverts dans la région. Encore faut-il pouvoir décrocher un rendez-vous.