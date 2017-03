Un nouveau centre dédié au handicap mental va voir le jour à Montrond les Bains

La PEP42 l’association des pupilles de l’enseignement public de la Loire lance la construction d’un nouveau centre d’accueil pour les jeunes handicapés mentaux à Montrond les Bains

Ce nouveau centre va remplacer, sur un seul site, trois établissements précédemment installés à Saint-Thurin (ITEP anglaret ), Montbrison (SESSAD Frida Khalo) et Montrond les Bains (IME Le Geyser). La nouvelle structure qui doit faciliter la prise en charge des handicapés de 6 à 20 ans, va surtout pouvoir permettre d’amplifier leur intégration en milieu ouvert. Michel Lyonnet, le vice président de la PEP 42.

Michel Lyonnet, vice président de la PEP 42

Depuis la loi de 2005, on parle plutôt d’inclusion scolaire ou sociétale que d’intégration.

Depuis cette loi dite de l’égalité des droits et des chances, le secteur de l’accueil des handicapés mentaux suit à peu près le même chemin que la chirurgie ambulatoire à l’hôpital. L’objectif ça n’est plus de garder les personnes dans des milieux fermés.

Il faut que les enfants ou les ados soient scolarisés dans la même école que les autres, même si il faut pour cela leur assurer plus d’assistance.

Cette plateforme construite à Montrond les Bains répondra en tout cas parfaitement à cette nouvelle tendance voulue par l’agence régionale de santé (ARS). Elle offrira une sorte d’accueil de jour même si une partie d’internat et de 2 classes spécialisées seront réservée au cas les plus lourds. 55 professionnels y interviendront à des degrés divers pour encadrer une centaine d’enfants et d’adolescents.

Le projet mobilise un budget de plus de 6 millions d’euro , la première pierre sera posée mi -avril et le centre sera ouvert le 1er septembre 2018 en remplacement des 3 autres .