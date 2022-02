Un nouveau collectif veut créer un centre de santé avec des médecins salariés sur la Côte des Isles

Comment attirer les professionnel de santé dans les déserts médicaux ? C'est le casse-tête de nombreuses collectivités territoriales et habitants de la Manche face à la pénurie de médecins. Sur la Côte des Isles, une zones qui va de Surtainville à La Haye en passant par Portbail, un nouveau "collectif pour un centre de santé" propose de salarier les médecins.

"Certains médecins n'ont pas envie d'être des libéraux"

À l'origine de ce collectif, un petit groupe d'habitants, principalement des sympathisants communistes mais le groupe s'est élargi depuis. Parmi eux, Jean-Marie Labbé qui constate qu'il y a des médecins "qui n'ont pas forcément envie d'être des libéraux et de travailler 10 ou 12 heures par jour, ils préfèrent avoir une vie familiale." La solution serait donc pour ce collectif que les collectivités territoriales salarient ces médecins, éventuellement dans un centre de santé, avec une organisation pour être déchargé des tâches administratives et avoir des horaires plus raisonnables.

L'idée est encore toute jeune et le collectif propose d'abord de faire un état des lieux des professions médicales qui manquent sur le territoire afin d'évaluer les besoin et ensuite discuter d'un projet avec les élus.

Un autre projet est déjà en cours sur le territoire

En parallèle, un PSLA, c'est-à-dire un projet de santé libérale ambulatoire, est en cours sur ce même territoire de la Côte des Isles. Il est bien avancé puisque les statuts juridiques doivent être signés le 8 mars prochain pour une mise en route début mai. Il s'agit d'une coordination de 26 professionnels de santé (généralistes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, podologues-pédicures et orthophonistes) qui vont vont mutualiser leurs moyens et travailler ensemble. L'idée est que toutes ces professions soient complémentaires pour ne pas tout faire reposer sur le médecin généraliste. L'espoir de ce projet est aussi que ce mode de fonctionnement en équipe attire, là aussi, de nouveaux professionnels de santé sur le territoire.

"Il n'y a absolument pas de contradiction entre les libéraux et ce que nous voulons mettre en place," indique Jean-Marie Labbé qui pense au contraire que les deux peuvent être complémentaires pour le territoire. "Malgré les actions qui sont mises en place du côté des libéraux, il manque toujours du monde, alors il y a quelque chose à faire," conclut Jean-Marie Labbé.