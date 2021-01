Coronavirus : un nouveau Conseil de défense sanitaire ce lundi après-midi

Un nouveau Conseil de défense sanitaire va se réunir ce lundi après-midi pour évoquer la situation de l'épidémie en France, alors que la campagne de vaccination est très critiquée et que le couvre-feu à 18h vient de commencer dans l'Est du pays.

A l'issue du dernier Conseil de défense, le 29 décembre, le couvre-feu avait été avancé à 18h dans 15 départements de l'Est.

Un nouveau Conseil de défense sanitaire va se réunir ce lundi après-midi, a appris franceinfo de source gouvernementale, alors que la stratégie vaccinale du gouvernement est toujours contestée. "Pour nous, la stratégie [vaccinale] reste la même, sa mise en oeuvre doit probablement s'accélérer", a déclaré sur France Inter ce lundi la professeur Elisabeth Bouvet, infectiologue à l'Hôpital Bichat et présidente de la Commission technique des vaccinations de la Haute autorité de Santé, alors que le gouvernement a annoncé vouloir accélérer la campagne de vaccination, jugée trop lente par rapport à d'autres pays européens.

Depuis le début de la campagne de vaccination, il y a un peu plus d'une semaine, seulement quelques centaines de Français ont été vaccinés, contre plusieurs dizaines de milliers en Allemagne par exemple. Quant à la circulation du virus proprement dite, si l'effet des fêtes ne sera connu que dans une semaine, "la tendance est déjà préoccupante" depuis début décembre, a affirmé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon au JDD.

Le monde de la culture comme les professionnels de la restauration attendent eux de savoir quand ils pourront reprendre leurs activités. "Pour l'instant, le niveau de circulation du virus est trop élevé pour qu'on se lance sur des allègements", a prévenu Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, ce lundi sur franceinfo, à propos d'une éventuelle réouverture des lieux culturels. La réouverture des établissements culturels ne sera "pas possible" le 7 janvier, avait confirme Gabriel Attal le premier jour de l'année.

Les perspectives ne sont pas meilleures pour les bars et les restaurants. Si rien n'est officiel pour l'instant, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset, invité ce dimanche d'Europe 1, a estimé qu'au vu de la situation épidémique, il "paraît peu probable" que les restaurants puissent rouvrir le 20 janvier. "On prépare les professionnels – salles de sport, restaurateurs, cafetiers – à l'idée que très vraisemblablement ils ne rouvriront pas le 20 janvier", confie l'entourage du Premier ministre au Journal du Dimanche.

