Un nouveau défi moi(s) sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté

La deuxième édition du défi national Moi(s) sans tabac veut renforcer cette année sa dimension collective. Une nouvelle occasion pour les habitants de notre région d’arrêter de fumer « ensemble et en équipe » relayée par l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté.

Arrêter de fumer n'est pas chose aisée. Pourtant chaque année, en France, 78.966 personnes meurent des méfaits du tabac (chiffres de 2015) dont 44 000 par cancer. Le tabac est la première cause de cancers évitables. 216 décès par jour sont dus au tabac en France. Pour vous aider à décrocher, l'opération "#moisSansTabac" est renouvelée cette année.

Un bilan positif pour l’édition 2016

En 2016, 7 200 habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté se sont inscrits à #MoisSansTabac ce qui représente 4% des participants au niveau national, indique l'ARS. Dans tous les départements de la région, cent treize actions locales ont été recensées par les nombreux partenaires de l’opération. L’application mobile développée par l’Assurance Maladie et Santé publique France en partenariat avec la Société Francophone de Tabacologie a été téléchargée 2 514 fois dans notre région.

Un spot pour encourager les fumeurs à arrêter

Des rendez-vous dans toute la région en octobre et novembre 2017

En octobre, des actions sont mises en place pour sensibiliser les fumeurs à l’arrêt du tabac et les inciter à s’inscrire sur le site www.tabac-info-service.fr. En novembre, en parallèle de la communication nationale, l'Agence régionale de Santé et ses partenaires vont déployer un dispositif de soutien à travers des manifestations individuelles ou collectives. Le réseau des caisses d’Assurance Maladie s’est fortement mobilisé pour financer des actions d’accompagnement au sevrage tabagique en direction des publics les plus vulnérables.

L’objectif est de soutenir tous les participants à l’opération, de leur prodiguer conseils et encouragements et de les accompagner jusqu’au succès.

Pour joindre Tab'agir : 03.86.52.33.12