L'hôpital Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin ouvre grand les bras aux futurs dentistes

L'hôpital Pasteur de Cherbourg a un très beau projet pour élargir son offre dentaire. D'abord l'agrandissement et la modernisation de son actuel service qui compte 3 chirurgiens dentistes, l'accès aux soins pour les plus démunis mais aussi un partenariat avec la faculté dentaire de Rennes dont on vous a déjà parlé il y a quelques jours. A terme ce partenariat devrait permettre de former 5 étudiants en dentaire sur Cherbourg-en-Cotentin et 3 sur Valognes. A Cherbourg-en-Cotentin un plateau technique est prévu pour fin 2022/2023 à Tourlaville. Celui de Valognes, dans les locaux de l'ancien laboratoire de l'hôpital, sera prêt au printemps prochain. Chaque année au 1er septembre l'université enverra des étudiants en fin d'étude (5e et 6e année) pour effectuer leur stage d'un an au sein de l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Ce sont les fameux "fauteuils dentaires" initié par l'agglomération du Cotentin pour faire venir des étudiants et peut-être leur donner l'idée au final de s'installer chez nous. L'opération a donc démarré le mois dernier avec l'arrivée d'une étudiante en 6e et dernière année à la fac de Rennes.

J'ai au moins 500 habitants du Cotentin qui veulent que je reste ici après mes études

Charlotte Coulibaly, 23 ans, est originaire de Cherbourg et si elle a décidé de venir en stage de dernière année à l'hôpital Pasteur de Cherbourg c'est "pour élargir mes champs de compétences, d'avoir une expérience à la fois hospitalière et libérale". Charlotte consulte à raison de 3 jours et demi par semaine à l'hôpital et une journée en libéral au cabinet Panassié-Vago au Bécquet de Tourlaville. Elle exerce sous la responsabilité d'un praticien. Mais attention cela ne veut pas dire qu'au terme de ses études Charlotte s'installe dans le Cotentin "même si j'ai déjà 500 personnes au moins, des amis, des connaissances qui m'en ont fait la demande, en fait depuis toute petite je sais que je veux devenir dentiste alors ma famille m'incite à rester ici mais pour le moment je n'ai pas arrêté mon choix". On a donc un an pour convaincre Charlotte !

Le Cotentin une région sinistrée par rapport au nombre de dentistes

François Xavier Karrer est arrivé il y a 15 jours de Lyon pour prendre un poste de chirurgien dentiste à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Et c'est entre autres le projet de tutorat entre étudiants et l'hôpital qui l'a séduit. .Même s'il avait connaissance de l'énorme pression dentaire sur notre territoire, il a été surpris par la situation "il y a un grand manque de dentistes ce qui fait que des personnes viennent aux urgences de l'hôpital alors qu'il devrait consulter en ville nous ça nous encombre, ça nous prend du temps qu'on devrait consacrer à nos missions prioritaires : les cas complexes, les gens démunis, la chirurgie ou la cancérologie et la pédiatrie". Mais attention un rappel, on ne prend pas rendez-vous pour consulter un dentiste à l'hôpital comme dans un cabinet libéral _"les patients viennent uniquement adressés par les Urgences de l'hôpital." Philippe Brumpt est chef de service et chirurgien dentiste lui aussi à l'hôpital Pasteur de Cherbourg "la pression dentaire est bien plus importante dans la Manche qu'en Guyane où j'ai passé 12 ans. Je n'ai jamais vu là bas quelqu'un pleurer dans mon cabinet dentaire en me disant : docteur mon dentiste est parti à la retraite, il n'a pas de remplaçant nous avons appelé 10 cabinets dentaires et personne ne veut de nous. C'est effrayant d'avoir des personnes comme cela sur le bort de la route au 21e siècle en France"._ Sachez que dans le prochain bulletin national mensuel de la profession sera publié un appel aux dentistes pour qu'ils viennent s'installer dans le Cotentin.

Le petit plus

- Ramené à la population, il y a plus de dentistes en Martinique, Guadeloupe et Réunion que dans le Cotentin

- Il y a un dentiste pour 600 habitants dans le sud de la France contre un pour 4000 dans la Manche