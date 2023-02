Un nouveau dentiste s'installe dans la maison de santé de Roye

À Roye, dans l'est de la Somme, un nouveau dentiste installe son cabinet dans la maison de santé pluriprofessionnelle de la ville. "Ce sera même le 1er mars", annonce à France Bleu Picardie Bénédicte Thiébaut**,** présidente de la communauté de commune du Grand Roye, qui gère l'établissement.

ⓘ Publicité

Une nouvelle qui rencontre un réel besoin pour les riverains. Les deux dentistes actuellement en activité à Roye sont débordés. Lorsqu'on appelle leur secrétariat, les praticiens n'acceptent plus de nouveaux patients, et pour les habitués, les rendez-vous sont à réserver des mois à l'avance.

L'annonce de l'arrivée d'un troisième médecin a suscité l'engouement sur les réseaux sociaux de la ville de Roye et de la maison de santé. Au standard de la maison de santé, les appels se multiplient pour demander à quelle date il sera possible de prendre rendez-vous. "Ce n'est pas encore possible" réponds Bénédicte Thiébaut, sans donner plus de précision. La direction de la maison de santé n'a pas plus d'information.

La Somme, un département mal doté en dentistes

La Somme est l'un des départements les moins dotés de France... 34 dentistes pour 100 000 habitants soit 2 fois moins que la moyenne nationale. "Si vous allez dans des zones largement dotées comme la Côte d'Azur, vous dépassez allègrement les 120 à 130 praticiens pour 100 000 habitants" réagit Gilles Melon, président de l'ordre des dentistes de la Somme. "Et ça donne une idée de la raréfaction des cabinets dentaires dans le temps dans nos zones rurales."

Dans les moins mal lotis, Amiens, Abbeville... à l'inverse les communes rurales, notamment l'est du département sont particulièrement pauvres en pratitiens.

En cause, un territoire peu attractif pour les jeunes médecins, qui ne le connaissent pas... et l'absence jusqu'à la prochaine rentrée d'une formation de dentiste à l'université d'Amiens. Les médecins samariens sont donc plus vieux que la moyenne, et ne sont pas remplacés lors de leur départ à la retraite.

À lire aussi Pas suffisamment de dentistes dans les Hauts-de-France

Mais l'installation de ce dentiste à Roye dans une maison de santé pourrait marquer une tendance selon Gilles Melon, le président de l'ordre des dentistes de la Somme.

En septembre 2023, 20 étudiants commenceront leur formation à Amiens... Des futurs chirurgiens-dentistes qui sortiront des bancs de l'école en 2027, et qui pourraient alors décider de s'installer sur notre territoire.