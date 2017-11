Un nouveau dinosaure découvert par un Poitevin

La revue scientifique "Reports" vient de publier un article qui officialise la découverte d'un nouveau dinosaure, le "Matheronodon provincialis". En 2002, le chercheur poitevin Xavier Valentin avait trouvé un fossile de mâchoire inconnue à Velaux, près d'Aix-en-Provence.

Dans la famille des Rhabdodon, je demande le Matheronodon provincialis, un petit nouveau parmi les dinosaures... et c'est un Poitevin qui l'a découvert. Xavier Valentin est chercheur à l'université de Poitiers et au CNRS. En 2002, avec une équipe de scientifiques franco-belges, il trouve un fossile à Velaux, près d'Aix-en-Provence. C'est une mâchoire de 20 centimètres avec des spécificités encore jamais observées.

Plusieurs autres campagnes de fouilles sont ensuite organisées. "Depuis 2002, on espérait trouver du matériel complémentaire pour décrire un nouveau dinosaure", raconte Xavier Valentin. Durant les fouilles de 2009 et 2012, les scientifiques retrouvent des dents, supérieures et inférieures, du dinosaure. Les fouilles sur le site de Velaux sont désormais terminées. Les chercheurs travaillent maintenant sur d'autres restes de reptiles, "dont des reptiles volants", explique Xavier Valentin.

L'équipe de chercheurs franco-belges sur le lieu des fouilles en 2012 - DR

Un dinosaure bipède et herbivore

La mâchoire trouvée est comparable à celle des Rhabdodon. Une famille découverte en 1869 en Provence. Mais les dents sont différentes : elles sont très grandes et très larges. "En faisant une étude complète de la dent, on a vu qu'elle avait une particularité spécifique et unique en biomécanique au niveau de la mastication. C'était des dents très coupantes qui permettaient de couper des feuilles très résistantes tels que des palmiers."

Le dinosaure découvert fait donc partie des herbivores. Les scientifiques déterminent également que le Matheronodon provincialis mesurait environ 5 mètres de long et qu'il était bipède.

Le Matheronodon aurait vécu il y a 74 millions d'années. L'extinction des dinosaures date de 66 millions d'années : "il s'agit donc d'un des représentants des derniers dinosaures", explique Xavier Valentin.