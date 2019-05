Frédéric Varnier, nouveau directeur au CHU de Caen

Caen, France

Le centre hospitalier universitaire de Caen a un nouveau patron. Frédéric Varnier, 37 ans, a été nommé directeur général du CHU par décret du 29 avril 2019. Actuellement directeur général adjoint de l'institut Gustave Roussy (Val-de-Marne), le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, il prendra ses fonctions le 15 mai prochain. Etudiant de l'école des hautes études en santé publique, de l'institut d'études politiques de Bordeaux et à l'économie à la Sorbonne, Frédéric Vannier a d'abord exercé en région parisienne à Evry-Corbeil avant de travailler au sein des ministères des finances et de la santé.

Ancien conseiller du ministre de la Santé

Frédéric Varnier a aussi été conseiller au sein du cabinet de la ministre Marisol Touraine. Il y suit notamment les questions de financement des établissements de santé, la psychiatrie et la santé mentale, et l’offre de soins. Il coordonne également les questions de santé des outres mer. Il participe en particulier à l’élaboration de la Loi de modernisation du système de santé et porte la création des groupements hospitaliers de territoire, la réintroduction du service public hospitalier et la nouvelle organisation territoriale de la santé mentale.

Frédéric Varnier succède à Christophe Kassel arrivé à la tête du centre hospitalier caennais en octobre 2015. Le désormais ex-patron du CHU a notamment annoncé, avec les élus, le choix du cabinet d'architectes retenu pour la reconstruction du CHU de Caen dont l'inauguration est prévue en 2026. Christophe Kassel travaille désormais pour l'assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP).