Un nouveau foyer de coronavirus confirmé en Haute-Savoie, au Mont-Saxonnex

Un nouveau foyer de coronavirus a été détecté en Haute-Savoie, au Mont-Saxonnex, confirme ce mardi l'ARS, comme l'annonçait France Bleu Pays de Savoie en fin de semaine dernière. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes, il n'y a pas de nouveau cas depuis le 23 mai selon l'Agence Régionale de Santé ce mardi. Au total dix cas positifs ont finalement été dépistés : six personnes d'une même famille, dont deux enfants, et 4 habitants de Brison et du Mont-Saxonnex. Tous ont des liens familiaux et tous pris été en charge et confinés.

Les enquêteurs sanitaires ont dénombré 44 personnes à risque rencontrées par ces malades, mais tous les tests sont négatifs assure ce mardi l'ARS. Depuis le 23 mai aucun nouveau cas lié à ce foyer d'épidémie n'a donc été détecté.