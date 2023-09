Un nouveau médecin à Cherbourg-en-Cotentin

Le docteur Gianluca D'Amato est originaire de Naples en Italie, il est arrivé en France il y a 10 ans pour se perfectionner. Il est passé notamment par le célèbre institut Curie à Paris. Jusqu'à l'an dernier il exerçait à Chambéry mais c'est en entendant parler de postes à Cherbourg qu'il s'est décidé à candidater à l'hôpital Pasteur "je suis arrivée pour découvrir Cherbourg le 8 décembre dernier, il ne faisait pas beau mais il ne faisait pas froid non plus, j'ai été très bien accueilli par la ville de Cherbourg-en-Cotentin. Des agents m'ont aidé à trouver un logement et m'ont fait découvrir le territoire que j'ai tout de suite beaucoup apprécié."

Une cellule d'accompagnement qui marche

A 48 ans cet amoureux de la mer a été enthousiasmé par Cherbourg mais aussi par son hôpital qui a acquis tout récemment deux appareils dernier cri en radiothérapie. Et cerise sur gâteau, il a été épaulé, dès son arrivée sur le quai de la gare, et c'est ce qui l'a aussi séduit. Il existe en effet sur l'agglomération du Cotentin une cellule d'accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent s'installer pour exercer. Une cellule d'accompagnement de l'agglomération du Cotentin qui se démène pour attirer des médecins mais derrière il faut aussi un projet médical et là encore le docteur d'Amato a été séduit "j'ai vu qu'il y avait une volonté de cet hôpital de se moderniser avec l'achat de ces deux nouvelles machines qui permettent de traiter localement les patients. Ce sont des machines qui ciblent encore plus précisément els cellules malades et épargnent encore plus les cellules saines faisant en sorte de réduire les effets secondaires. "

Logement, crèches, écoles pour les enfants, travail pour le conjoint...La cellule accompagnement de l'agglomération du Cotentin s'occupe de tout ou presque. Un accueil jugé chaleureux, très apprécié de celles et ceux qui sont passés par là mais attention pas question non plus de tomber dans la surenchère. Martien Lemoine est conseillère départementale du canton de Villedieu-les-Poêles en charge de la démographie médicale : "Il faut rester raisonnable et discuter pour trouver des solutions. Car certains médecins ont des exigences mais ce n'est pas aux collectivités dont ce n'est pas la mission d'ailleurs de leur mâcher le travail d'installation non plus."