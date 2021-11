Un nouveau médecin s'installe dans la maison médicale d'Ahun

Un nouveau médecin s'installe à Ahun ! Depuis mardi 9 novembre, Karim Loudni exerce dans la maison médicale de la commune. Un établissement qui comptait déjà trois infirmières, deux kinés, un ostéopathe et un psychologue.

Les habitants de la commune attendaient cette arrivée avec impatience depuis mars 2021, alors que les deux autres médecins généralistes d'Ahun s'approchent de la retraite. "C'est un grand soulagement !, reconnait Jean-Pierre, un Ahunois. Vu le manque de médecins qu'on va avoir dans quelques temps, on espère qu'il va rester".

Un carnet de rendez-vous déjà bien rempli

Ils sont nombreux à avoir pris rendez-vous chez le docteur Loudni, dès l'ouverture de son cabinet. "Selon ma secrétaire, ça se rempli assez rapidement, jusqu'au mois de février", confie le médecin. "J'ai bien retroussé les manches, je vais essayer de répondre à toutes les personnes, et d'être disponible pour les soigner."

En quittant l'hôpital, où il a exercé pendant plusieurs années, le médecin s'est préparé à avoir une telle charge de travail. Il sait que les généralistes se font rares dans le département : "C'est un problème qui touche la Creuse, mais pas seulement. Toute la France est concernée", affirme-t-il.

On ne peut connaître le patient qu'en médecine de ville -Karim Loudni, médecin généraliste à Ahun

Pour lui, exercer en libéral est le meilleur moyen pour se rapprocher des patients et les rassurer. "On ne peut connaître le patient qu'en médecine de ville, explique-t-il. En libéral, c'est du médico-social, on est très en contact avec la personne et c'est ce que j'ai toujours aimé."

Les habitants ne sont pas les seuls à se réjouir de la venue de Karim Loudni. Pour Magalie Clercy, une infirmière de la maison médicale, c'était même nécessaire puisque "pas de médecin prescripteur, pas d'offre de soin pour nous, précise-t-elle. On l'a bien vu pendant le Covid, les gens n'ont pas trop consulté et notre activité a diminué. Donc effectivement, s'il n'y a pas de médecin sur le territoire, nous, on n'exerce plus." A l'avenir, elle espère pouvoir collaborer avec le docteur Loudni pour améliorer le suivi des patients.