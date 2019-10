Le nouveau pôle de radiologie de Sillé-le-Guillaume utilise la télémédecine

L'ancien centre de radiologie avait fermé en décembre 2016. L'Agence régionale de santé et la commune ont trouvé une solution en déléguant l'interprétation des radios à une compagnie privée de télémédecine.

Seules les radios des os et du système digestif pourront être réalisées à la maison de santé de la commune.

Sillé-le-Guillaume, France

La maison de santé de Sillé-le-Guillaume comporte un nouveau pôle de radiologie. Il a ouvert hier. Depuis la fermeture du centre privé, fin 2016, cela faisait près de trois ans qu'il n'y avait plus de service de radiologie à proximité du Pôle gérontologique Nord Sarthe (PGNS), basé dans la commune.

Les radios sont analysées par une compagnie privée

Désormais, une manipulatrice radio capture les images au rayon X, seulement pour les os et le système digestif. La direction a décidé de commencer avec ces deux points les plus importants, mais n'exclut pas d'agrandir son champ d'action par la suite. La manipulatrice envoie une version numérique de la radio à l'un des soixante radiologues de la Compagnie de télémédecine - une entreprise privée. "Ensuite l'interprétation des radios se fait par un organisme de radiologues privés", explique Marjorie Pommier, directrice des soins sur le PGNS. Une fois rédigée, l'analyse est envoyée au médecin qui avait prescrit la radio au patient. Tous ces échanges se font "via une plateforme sécurisée", précise Marjorie Pommier.

La directrice des soins est très satisfaite de l'ouverture de ce service de radiologie au sein de la maison de santé. "C'était une demande de l'ARS (Agence régionale de santé) pour désengorger les centres tels que Le Mans ou Alençon, qui sont aujourd'hui un peu submergés", rappelle-t-elle. Cela évite aux patients, souvent âgés, de faire le trajet jusqu'aux grands centres hospitaliers.

Informations pratiques

Les horaires d'ouverture

Lundi : 13h-18h

Mardi : 9h-12h et 14h-16h30

Mercredi : 9h-12h et 15h-18h

Jeudi : 8h-12h45

Vendredi : 9h-12h et 14h-16h30

Comment prendre rendez-vous ?