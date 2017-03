Ouverture d'un pôle de santé à Torigny les Villes au sud de Saint-Lô (50)

C'est "Saint-Lô Agglo" qui a créé cet espace d'environ 1.000 m² à Torigny-les-Villes dans le centre Manche. Cet immeuble pourra accueillir une quinzaine de professionnels de santé: médecins généralistes, dentistes, kinés, infirmiers ou encore podologues.

Ce PSLA, pôle de santé libérale et ambulatoire, a été créé dans un immeuble datant de la reconstruction et entièrement réhabilité pour un coût de 2.6 millions d'euros. Le choix est stratégique car l'immeuble situé rue Matignon est au coeur de la commune de Torigny les Villes et donc très accessible pour les habitants. Ce pôle de santé de Torigny-les-Villes complète deux maisons médicales existantes sur les communes voisines de Condé sur Vire et Saint-Jean-des-Baizants.

Le Pôle de santé Grimaldi au cœur de Torigny-les-Villes

Le pôle de santé est installé sur 3 niveaux. Le deuxième étage sera destiné aux médecins généralistes qui disposent de 5 cabinets. Pour le moment, il est vide. Mais Gilles Quinquenel, le président de l'agglomération, est confiant. Selon lui, il est désormais plus facile de faire venir de jeunes médecins à la recherche de ce type de structures dans lesquels ils peuvent travailler en synergie.

Des locaux prêts à accueillir des médecins © Radio France - Frédérick Thiébot

Les travaux viennent de s'achever et certains praticiens sont déjà installés ou vont s'installer dans les prochains mois. Un pédicure podologue et deux cabinets d'infirmiers viennent d'ouvrir leurs portes. Une antenne de la médecine du travail ouvrira au 1er étage en avril et un orthophoniste est attendu début mai

Au total, il y a désormais 11 maisons médicales et pôle de santé sur le territoire de Saint-Lô Agglo. Selon son président, chaque habitant se trouve désormais à moins de 10 minutes en voiture de ces structures. L'objectif est de maintenir la permanence et la continuité des soins sur ce territoire victime comme beaucoup de la désertification médicales