Rennes : un nouveau pôle pour soigner les adolescents au Centre Médical et Pédagogique de Beaulieu

Le Centre Médical et Pédagogique Beaulieu à Rennes (Ille-et-Vilaine) a ouvert lundi 18 janvier un nouveau pôle Soins de Suite et de Réadaptation Adolescents. Les jeunes, âgés de 12 à 17 ans, ont leur chambre sur place, et y suivent une scolarité adaptée aux soins de leur pathologie.

Comment soigner durablement des adolescents atteints de diabète, d'anorexie, d'obésité ou de maladies chroniques ? À Rennes, le Centre Médical et Pédagogique Beaulieu a ouvert lundi 18 janvier onze lits pour une hospitalisation à temps complet de jeunes de 12 à 17 ans.

Une scolarité quasi normale sur place

Un accueil de jour était déjà en place depuis un an mais le nouveau pôle Soins de Suite et de Réadaptation Adolescents permet de prendre en charge les adolescents pour des séjours de quelques semaines ou de plusieurs mois. "Je suis pleine d'espoir !", lance Lise, tout sourire.

J'ai vraiment l'impression que je vais reprendre ma vie en bonne santé !

Cette jeune de 16 ans vient d'intégrer le nouveau pôle après trois mois au sein de l'accueil de jour. Comme tous les adolescents, elle a passé un entretien médical de pré-admission avant d'intégrer le dispositif. "J'ai vraiment l'impression que quand je vais partir ça va aller et que je vais reprendre ma vie en bonne santé !"

Du lundi au vendredi, son quotidien est rythmé par les cours de professeurs du lycée Chateaubriand de Rennes et les soins. Tout se passe sur place. "On adapte au mieux l'emploi du temps du jeune en fonction de sa pathologie et des soins dont il a besoin", explique Pierrette Mercier, directrice des études.

Basé sur les attentes de l'adolescent

L'éducation thérapeutique est le concept sur lequel est basé l'ensemble du programme. "Selon ce qu'on a envie, sur quoi on veut travailler, au fur et à mesure ça avance à la vitesse à laquelle nous, on avance", souligne Lise.

Selon Agathe Gerfaud, pédiatre et cheffe de service, l'éducation thérapeutique met l'adolescent au centre du dispositif. "C'est partir des attentes du patient et non du soignant, avec un programme personnalisé. On n'est pas du tout dans des objectifs chiffrés, c'est vraiment un changement durable : la dynamique du jeune, son estime de soi... C'est tout ça qu'on travaille avec eux."

Ainsi le nouveau pôle Soins de Suite et de Réadaptation Adolescents accompagne les jeunes, comme "un tremplin dans leur vie", glisse Ruwani Matarage, psychiatre. "C'est un moment de passage pour pouvoir rebondir et retourner au collège".

Une capacité doublée d'ici 2023

Le jeune rejoint sa famille chaque week-end, il est donc primordial d'inclure les parents dans la thérapie selon Nathalie Jaupitre, diététicienne : "L'accompagnement des parents est très important pour que les jeunes changent leurs habitudes alimentaires, par exemple : il faut que les parents soient des coachs, qu'ils soient encourageants !"

Onze jeunes peuvent être accueillis en simultané dans cette nouvelle unité. Douze lits supplémentaires doivent ouvrir d'ici 2023.