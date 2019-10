Un nouveau poste au centre 15 du CHU de Dijon, bien utile pour les pompiers

Dijon, France

Ils recherchent les moyens de mieux coordonner leurs actions : pompiers et urgentistes vont pouvoir s'appuyer sur la nouvelle convention signée le 22 octobre 2019 entre le CHU Dijon Bourgogne et le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Leur coopération est renforcée par la création d'un poste de coordonnateur ambulancier au Centre de réception et de régulation des appels – Centre 15 du CHU Dijon Bourgogne.

Optimiser l'utilisation des ambulances privées

Le poste est financé par l'Agence régionale de santé, et le dispositif repose sur une plus forte sollicitation des ambulanciers privés, comme l’explique le docteur Hervé Roy, patron du SAMU : « c’est concrètement un personnel supplémentaire qui a été mis en place, et qui a plus de disponibilité pour _pouvoir contacter les ambulanciers par téléphone et rechercher le maximum de disponibilités_. Avant, on fonctionnait avec un système de logiciel, d’interface sur un serveur, qui ne fonctionnait pas tout le temps, qui n’était pas toujours bien utilisé. Et du coup cette fonction de coordonnateur permet d’optimiser l’utilisation des ambulances privées ».

Les pompiers soulagés d'une tâche superflue

L’enjeu est de taille, et c’était d’ailleurs l’une des revendications des pompiers en colère, ployant sous la charge de travail, notamment parce qu’on les sollicitait de plus en plus pour des missions de transports sanitaires de cas sans gravité, qui auraient très bien pu être confiés à des ambulanciers privés. Cela représentait jusqu’à plus de 70% des missions, a rappelé le colonel Jean Chauvin, directeur du SDIS 21 : « les sapeurs-pompiers, qu’ils soient volontaires ou professionnels, ne viennent pas pour faire des missions qui ne sont pas les leurs. Ça venait les démotiver, et ça pesait sur notre propre capacité à faire nos vraies missions régaliennes, que sont l’incendie, le secours à personne d’urgence, le secours routier, notamment ».

Le coordonnateur ambulancier intervient du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures, depuis le 1er octobre, et déjà le colonel Chauvin peut en constater les bienfaits : « _dès la première semaine, on avait une baisse de plus de 50% des missions_, qui s’est encore amplifiée la deuxième semaine ». Et de conclure : " il y a une évidence qui s’impose, c’est que c’est efficace, utile, et on va suivre ça de très près ». Le coordonnateur ambulancier intervient du lundi au vendredi".