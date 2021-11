Un nouveau protocole sanitaire dans les écoles primaires en Charente

Un nouveau protocole sanitaire s'applique désormais dans les écoles primaires. Plus question de fermer une classe au premier cas positif, mais c'est dépistage pour tout le monde.

Un nouveau protocole sanitaire s'applique désormais dans les écoles primaires. Jusque là, il suffisait d'un enfant malade du COVID pour que toute la classe soit fermée et les enfants déscolarisés pendant 7 jours. Depuis ce lundi, si un enfant est malade, tous les autres enfants doivent être testés. Les tests peuvent être effectués dans les pharmacies, chez les médecins de ville, ou dans les laboratoires. Si le nombre de cas est très nombreux, ces tests pourront être réalisés par les laboratoires à proximité des écoles.

Vacciner les moins de 12 ans ?

C'est dans la tranche des 6-10 ans qu'il y a le plus de cas positifs en Charente : 800 cas pour 100 000 habitants. Faut-il vacciner aussi les moins de 12 ans ? Certains médecins s'y opposent, estimant que le virus doit circuler, qu'il peut y avoir des enfants contaminés avec peu de conséquences sanitaires, et augmenter la vaccination des adultes et des fratries. Quant aux élèves de sixième, ils devront réaliser deux auto-tests par semaine, pour savoir s'ils sont positifs à la COVID ou pas.

Interview de Olivier Chauveau, secrétaire général de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale en Charente Copier