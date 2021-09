Un nouveau pylône de téléphonie mobile inauguré à Pleyben dans le centre du Finistère

Un nouveau pylône de téléphonie mobile a été inauguré ce mercredi à Pleyben, dans le centre du Finistère. Cet équipement devrait améliorer la couverture internet pour quatre opérateurs, Bouygues, Free, Orange et SFR.

Un nouveau pylône de téléphonie mobile vient d'être inauguré à Pleyben, dans le centre du Finistère. Ce nouveau pylône devrait améliorer la couverture internet pour quatre opérateurs, Bouygues, Free, Orange et SFR. Une installation dans le cadre du New Deal mobile, un plan engagé par le gouvernement pour lutter contre les zones blanches. Un des piliers majeurs de ce plan repose sur l’obligation pour les opérateurs d’assurer une couverture mobile de qualité dans les zones non ou mal couvertes avec le déploiement de 5.000 nouveaux sites mobiles d’ici à 2026.

32 sites prioritaires ont été identifiés dans le Finistère. Selon la préfecture, celui de Pleyben est le 10e mis en service.