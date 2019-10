Un nouveau radiotélescope opérationnel à Nançay

Nançay, France

1.100 petites antennes ont été installées. L'objectif est d'en avoir 2.000 pour mieux comprendre l'univers, grâce à un investissement de 16 millions d'euros qui n'est pas tout à fait encore bouclé. Depuis cet été, ces 1100 antennes sont au travail pour observer la naissance des galaxies, les éruptions solaires et étudier les exoplanètes, notamment celles où la vie serait possible. L'équipement vient d'être inauguré.

Les différents partenaires de NenuFar lors de son inauguration à Nançay - C.Penin et station radioastronomie de Nançay

L'addition de toutes ces petites antennes, permet de former un méga radiotélescope : " On prend les signaux de toutes les antennes et on les additionne de manière à obtenir un pinceau qu'on oriente dans l'univers, précise Philippe Zarka, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint du radiotélescope de Nançay. On obtient comme un pinceau très fin et très sensible que l'on peut diriger dans les directions que l'on souhaite sans que rien ne bouge mécaniquement au sol. On peut générer plusieurs faisceaux en parallèle, mais on ne fait pas encore d'images. On y aura bientôt accès. On est en train d'installer à Nançay un corrélateur, c'est l'équivalent d'un gros ordinateur qui va, non pas additionner astucieusement les signaux de toutes les antennes, mais qui va tous les multiplier deux à deux. Et grâce à une opération mathématique on pourra reconstituer une image."

Le radiotélescope installé à la création de la station de radioastronomie de Nançay © Radio France - Michel Benoit

L'homme a déjà découvert 4.000 exoplanètes, grâce notamment à des méthodes optiques. Nenufar va permettre de mieux les caractériser grâce aux ondes radio : " Maintenant, ce qu'on veut, c'est étudier physiquement ces objets, détaille Philippe Zarka. On ne veut pas les limiter à un point, avec une masse à une certaine distance de leur étoile. On veut savoir aussi si ces objets célestes possèdent un champs magnétique. C'est très important, car ce champs magnétique joue un rôle de bouclier et peut favoriser l'apparition de la vie. Les ondes radio émises par l'interaction entre planète et étoile devraient nous permettre de recueillir des indications très intéressantes." Une nouvelle phase d'installation d'environ 400 antennes supplémentaires interviendra au cours des prochaines années. On en comptera alors 1.500 à Nançay. Il manque encore environ un million d'euros pour finaliser le programme et parvenir au chiffre très précis de 1938 antennes souhaitées.