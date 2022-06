Un nouveau rebond de l'épidémie de Covid dans la Vienne avec une hausse du taux d'incidence

L'épidémie de Covid s'étend à nouveau dans la Vienne : les chiffres épidémiques repartent à la hausse. Dans le département, on enregistre une augmentation du taux d'incidence ainsi que du taux de positivité des tests réalisés. Le nombre d'hospitalisations augmente lui aussi.

C'est une tendance qui s'observe partout en France et qui se confirme dans la Vienne : l'épidémie de Covid regagne du terrain. Après plusieurs semaines d'accalmies, le nombre de cas positifs augmente dans notre département. Cela s'observe par le taux d'incidence : il est de 671 cas pour 100.000 habitants, c'est 200 cas de plus en l'espace d'une semaine.

Le taux de positivité augmente lui aussi : 1/3 des patients testés sont positifs. La pharmacie des Couronneries à Poitiers constate tous les jours ce phénomène : elle continue de réaliser des tests à tour de bras. Océane est préparatrice en pharmacie, c'est elle qui réalise les tests : "Il y a de plus en plus de personnes qui viennent se faire tester et une personne sur quatre est positive. La grande différence, c'est que les malades ont des symptômes."

La situation se dégrade et ça se voit également dans les hôpitaux de la Vienne : 32 personnes sont hospitalisées mais aucune se trouve en réanimation.