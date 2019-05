Un nouveau robot pour la pharmacie du CHU Grenoble Alpes

Un nouveau robot installé à la pharmacie du CHU Grenoble Alpes permet une gestion entièrement automatisée du stock et des commandes de médicaments venues des services. Il remplace, et améliore, l'ancien système automatisé datant de 2005.

Grenoble, France

C'est une grosse boite avec des milliers de médicaments rangés dans des rayons et que des bras articulés vont chercher pour les déposer ensuite dans des toboggans, et in fine dans des grosses boites bleues. Voilà résumé l'investissement de près de 700 000 euros consenti par le CHU Grenoble Alpes pour renouveler le robot qui équipe sa pharmacie depuis 2005. Une gestion automatisée des commandes de médicaments par les services qui est doté en plus avec ce nouvel appareil "d'une chaîne de préparation automatisée des caisses" explique le docteur Etienne Brudieu, responsable des approvisionnements de la pharmacie.

Un gain de temps...

Un investissement qui est financé en partie explique le CHU, par du "redéploiement de personnel". C'est à dire que le temps libéré pour la trentaine de personnes qui travaillent à la pharmacie peut être utilisé à d'autres missions "et notamment d'aller dans les unités de soin pour sécuriser le stockage aussi dans les unités de soin directement" explique le docteur Prudence Gibert, responsable de la dispensation des médicaments. Le robot permet aussi de mieux répondre à un rythme de commandes de médicaments qui augmente aussi vite que diminue le temps d'hospitalisation des patients. Ils se succèdent de plus en plus vite dans les chambres et les lits, chacun avec ses besoins.

... et de sécurité

L'autre dimension de cette robotisation c'est la sécurité. L'humain reste présent pour contrôler les commandes, les quantités et la bonne exécution des délivrances de médicaments mais la machine offre des capacités supérieures en terme de traçabilité des boites de médicaments et de gestion fine des stocks. Le CHU Grenoble Alpes est par ailleurs en train de "co-construire" avec la société Omnicell, une nouvelle armoire permettant de gérer et sécuriser les commandes de médicaments sortis des boites et donc uniquement sous blister.

Le matin de l'inauguration malgré tout les personnels ont du faire face une panne momentanée. Le robot peut encore être capricieux. "Ce qu'il faut savoir, explique le docteur Etienne Brudieu, c'est que ces machines sont pour l'instant relativement peu déployées en France et il y a encore... une marge de progression". Etre à la pointe c'est parfois aussi essuyer les plâtres.



La machine réceptionne, tri, range et livre les 1500 références de médicaments © Radio France - Laurent Gallien