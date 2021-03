Un nouveau séisme au nord de Strasbourg

La liste des séismes n'en finit pas de s'allonger au nord de Strasbourg. Le lundi 1er mars, peu avant 22 heures, un nouveau tremblement de terre a été enregistré à la Wantzenau par les stations de surveillance du réseau sismologique et géodésique français, et répertorié sur le site du Renass. C'est un petit séisme de 1,8 sur l'échelle de Richter.

Un séisme induit

Il s'agit d'un séisme induit selon le Renass. Il est probablement lié aux activités de géothermie de Fonroche sur son site de Vendenheim. Les forages et autres travaux ont provoqué plusieurs séismes, dont une vague de tremblements de terre en novembre 2020. Le site a été fermé définitivement début décembre 2020 sur ordre de la Préfecture. Mais les séismes continuent. Fin janvier, l'Alsacien Jean-Jacques Graff président de l'association française des professionnels de la géothermie estimait que ces secousses pourraient encore durer un mois ou deux, donc éventuellement jusqu'à la fin du mois de mars.

Fin décembre, une enquête administrative avait rendu ses conclusions sur les travaux de géothermie, mettant en cause l'exploitant. Fonroche aurait creusé plus profond que prévu, et de l'eau aurait ensuite été injectée à une pression plus importante que prévue. Le lien entre ces anomalies et les tremblements de terre n'a pas été établi.