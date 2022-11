Un nouveau service de "réhabilitation cardiovasculaire" ouvre à la clinique Claude-Bernard de Metz

C'est une sorte de rééducation pour les patients atteints de maladies cardiaques. Un nouveau service de "réhabilitation cardiaque" a été inauguré, mardi 22 novembre, à la clinique privée Claude-Bernard, à Metz. Il s'adresse aux patients victimes d'infarctus du myocarde ou de syndromes coronariens aigus, mais aussi à tous ceux ayant subi des opérations pour des pontages ou des changements de valves. Les patients, accueillis déjà depuis neuf mois dans ce nouveau service, viennent à la journée et rencontrent de nombreux professionnels : des cardiologues, des kinésithérapeutes, des diététiciennes, des éducateurs de sport...

Des exercices physiques et des conseils alimentaires

L'objectif est de leur faire faire des exercices physiques et de leur donner des conseils, pour qu'ils retrouvent "une vie quasi-normale", explique Gabriel Giacometti, directeur général de Moselle Elsan, dont fait partie la clinique Claude-Bernard. "Les professionnels permettent aux patients de s'approprier des gestes du quotidien ou des exercices physiques. Rien que reprendre l'habitude de la marche, se donner du temps pour ne plus être sédentaire", explique-t-il. Des diététiciennes accompagnent aussi les patients et leurs conjoints pour retrouver des habitudes alimentaires équilibrées. "On fait des focus sur l'usage des matières grasses, le sucre, le sel, comment bien lire les étiquettes alimentaires...", continue Gabriel Giacometti.

Chaque jour, une trentaine de patients viennent dans ce nouveau service de réhabilitation cardiaque. Les programmes durent généralement quatre semaines. "Ils récupèrent une forme physique assez impressionnante", assure le directeur général de Moselle Elsan. "La maladie les a contraints à une sédentarité encore plus marquée, et le fruit de cette prise en charge est d'être accompagné sur une période suffisamment longue pour que de nouvelles habitudes puissent être adoptées."