Un nouveau service des urgences pour l'hôpital de Carpentras

En 2002 les urgences du pôle santé voyaient passer 15 000 personnes, aujourd'hui elles sont près de 30 000, 29883 pour être tout à fait précis, à fréquenter le service. Le projet prévoit d'ajouter 2 lits d'hospitalisation à courte durée pour passer à 8. Une maison médicale de garde de 85 m² est également prévue. L'agence régionale de santé participe au budget de 8,8 millions d'euros en y apportant une enveloppe de 2,7 millions.

Carpentras est le seul service d'urgence à l'est du département.

Le concours d'architecte a été remporté par les lyonnais de la société CRR. Ossature bois, isolation intérieure et peut-être un toit végétalisé, s'il supporte le climat comtadin, apporteront l'indispensable touche développement durable à la démarche. La mise en service de ces nouvelles urgences et de la maison médicale devraient se faire dans le courant de l'année 2024. Les urgence psychiatrique et l'unité médico-judiciaire seront maintenues.