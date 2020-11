Un nouveau site de dépistage Covid-19 en intérieur à Besançon

Le nouveau centre de dépistage Covid-19 a ouvert ses portes lundi 16 novembre 2020 à 8h, au 6 rue des Causses, dans le quartier Planoise de Besançon. Il remplace le drive de la rue du Dr Mourras. "En effet, la solution du drive n’est plus satisfaisante, car elle expose les personnels et les patients à des températures plus froides" indique la Ville dans un communiqué.

Les horaires du centre restent inchangés :

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Le samedi de 8h à 16h

La préfecture du Doubs, l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Besançon en lien avec les laboratoires CBM25 et LPA souhaitent "garantir des dépistages massifs du Covid-19 dans de bonnes conditions".

Un site réservé aux personnes considérées comme prioritaires

Pour rappel, les personnes sont considérées comme prioritaires si elles remplissent les conditions suivantes :

Bénéficier d’une prescription médicale,

Etre contacté par l’Assurance maladie ou par l’Agence régionale de santé en tant que contact à risque d’une personne testée positive au Covid,

Etre un professionnel de santé ou assimilé intervenant à domicile.