Un nouveau site internet pour les maladies rares en Bourgogne-Franche-Comté

La Plateforme d’Expertise Maladies Rares Bourgogne-Franche-Comté forme, oriente et accompagne les patients ou familles de patients atteints de maladies rares. Elle forme aussi le personnel soignant et soutient la recherche dans ce domaine. Elle lance aujourd'hui un site internet.

La Plateforme d’Expertise Maladies Rares Bourgogne-Franche-Comté fait partie des premières PEMR mises en place en France. Ces plateformes ont pour objet le partage d’expertise et la mutualisation des connaissances, des compétences et des ressources entre différentes filières et centres de références labellisés. La coordination de cette plateforme est assurée par le CHU Dijon Bourgogne en partenariat avec le CHU de Besançon

Un site internet pour informer

Ce site internet lancé par la Plateforme d’Expertise Maladies Rares Bourgogne-Franche-Comté offre désormais la possibilité d’informer sur les maladies rares de manière simple et ludique, comme le souligne Elodie Gautier, cheffe de projet de la plateforme : « L’axe communication est apparu d’emblée comme prioritaire pour l’ensemble des partenaires, afin de donner de la lisibilité aux maladies rares. La mise en place d’un site internet dédié était une nécessité pour que les personnes atteintes dans la région puissent trouver les informations qui leurs sont nécessaires. »

Ce site permet d’obtenir des informations générales sur les maladies rares et sur l‘organisation nationale mise en place pour les prendre en charge, d’accéder aux actualités de la plateforme et de découvrir les actions menées par celle-ci ainsi que les événements organisés, mais aussi de mieux connaitre les dispositifs d’aide et d’accompagnement existants.

Le nouveau site internet lancé par la plateforme - Copie Ecran

Une bibliothèque en ligne et des vidéos sur les maladies rares

Un espace « Maladies rares et vous » donne accès à une bibliothèque comportant des ouvrages portant sur les maladies rares, notamment ceux de la collection Les Enfants de la Génétique, créés spécialement pour les enfants.

Une vidéothèque permet quant à elle d’accéder à différentes ressources vidéos sélectionnées par la plateforme.

De nombreux liens utiles sont également recensés pour aider les patients et leur famille à trouver l’information dont ils ont besoin. Outre la possibilité de découvrir les dernières actions menées par la plateforme telles que des programmes d’éducation thérapeutique ou des projets de télémédecine.

Une foire aux questions utiles

Le site internet dispose aussi d’une foire aux questions pensée pour répondre aux principales interrogations suscitées par les maladies rares.

Quelques exemples de questions abordées :

 Les maladies rares sont-elles toutes congénitales ? Sont-elles toutes héréditaires ?

 Qui contacter pour coordonner le suivi de ma maladie rare ?

 Je suis sans diagnostic, que peut-on me proposer ?

 Où puis-je échanger avec d’autres personnes ayant la même maladie rare que moi ?

 Où puis-je trouver des infos sur ma maladie rare ?

 Existe-t-il des traitements ou essaies thérapeutiques concernant ma maladie rare ?

Les éléments mis à disposition sur le site internet viennent en complément du numéro d’information qui a été mis en place fin 2020 pour aiguiller les patients dans leurs démarches et pour répondre à l’ensemble des questions portant sur les maladies rares.

Un site pour Orienter

Le site internet de la plateforme dispose d’un annuaire qui permet de rechercher facilement un centre de Référence ou de Compétences Maladies Rares, que celui-ci se trouve à Besançon ou à Dijon.

Une liste des associations de patients est également accessible.

Ces différents outils permettent d’améliorer l’orientation des patients et de faciliter leur parcours de soin.

Un site pour fédérer

L’un des objectifs premiers de la Plateforme d’Expertise Maladies Rares Bourgogne-Franche-Comté est d’encourager le partage d’expertise et la mutualisation des connaissances, des compétences et des ressources à un échelon local.

Le site internet constitue un outil de choix pour favoriser les liens entre les différentes structures et personnes ayant trait aux maladies rares.

Un site pour partager

Ce site internet fait la part belle aux témoignages de patients, grâce à l’espace Raconte-moi ta maladie rare, comme l’explique Sonia Georger, assistante administrative de la plateforme à l’initiative de cette rubrique : « Secrétaire médicale depuis plus de 10 ans eu sein du service de génétique, j’ai souvent accueilli et eu au téléphone des patients atteints de maladie rare, et lors de ces échanges, j’ai pu constater à quel point ils ressentaient le besoin de parler de leur pathologie et d’exprimer leurs difficultés face à une maladie que peu de personnes connaissent et comprennent, et face à un quotidien souvent compliqué. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de proposer la création d’une rubrique dédiée aux témoignages de patients sur le site internet. J’ai toujours adoré écrire et c’est à chaque entretien un réel plaisir d’échanger avec les patients, d’écouter leur histoire, leur parcours, et de tenter de le retranscrire ensuite sous la forme d’un texte. Ces échanges sont toujours très enrichissants et lorsque les patients sont satisfaits et parfois émus du texte que je leur propose, c’est pour moi une récompense inestimable. »

Raphaël, atteint d’une granulomatose avec polyangéite : « C’était important pour moi de témoigner pour donner de la visibilité à cette maladie rare auprès du grand public, d’autres patients, de soignants… Je voulais aussi montrer que l’on n’est pas seul face à la maladie et que malgré l’impact de celle-ci sur le quotidien, on peut se remobiliser, devenir acteur de sa propre prise en charge et avoir une vie finalement riche d’enseignements, d’expériences et d’échanges. »

Clélia atteinte d’une mucoviscidose : « Témoigner me tenait personnellement à coeur afin de mieux faire connaître cette maladie notamment la lourdeur des soins quotidiens et du schéma thérapeutique imposé. J'avais également pour objectif d'évoquer les actions menées à mon échelle, en faveur de la lutte contre la mucoviscidose, notamment par le biais de la sensibilisation (via ma Chaîne YouTube, Mucotidien) et par la récolte de dons (via mon Association, Demain Sans Mucoviscidose). Je voulais permettre à d'autres jeunes malades de s'identifier à mon combat de tous les jours et leur montrer qu'ils ne sont pas tous seuls à se battre. Enfin, témoigner était une façon d'apporter tout mon soutien à la création de cette rubrique et à ce projet formidable. »