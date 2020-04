Un nouveau syndrome chez les enfants peut-être lié au coronavirus

Le lien entre le coronavirus Covid-19 et la multiplication d'une nouvelle maladie touchant les enfants n'est pas encore établi, mais la coïncidence trouble les scientifiques britanniques. De plus en plus d'enfants présentent des problèmes proches d'un syndrome du choc toxique (SCT) et d'un syndrome de Kawasaki en Grande-Bretagne : fièvre, inflammation cardiaque, inflammation des ganglions, douleurs abdominales et symptômes gastro-intestinaux. Plusieurs spécialistes ont décidé de se réunir, ce mercredi, pour lancer un consortium sur le sujet.

Certains enfants testés positif au Covid-19

Le professeur Russel Vinet, du Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) rappelle qu'une faible proportion d'enfants développe des formes graves du coronavius. Le ministre britannique de la santé, Matt Hancock s'est exprimé sur la radio LBC :

Nous ne sommes pas sûrs à 100% parce que certaines des personnes qui l'ont contractée n'ont pas été testées positives (au coronavirus). Nous faisons donc actuellement beaucoup de recherches. - Matt Hancock

Une alerte est lancée, et la professeure Isabelle Kone Pau, rhumatologue à l'hôpital Kremlin Bicêtre près de Paris s'alarme : "Depuis un mois, on reçoit régulièrement des appels de réanimateurs pour des enfants qui présentent un tableau de myocardite sévère et qui ont en plus des signes de la maladie de Kawasaki, certains d'entre eux ont été testés positifs au Covid-19".

Une vingtaine de cas en région parisienne

Selon le quotidien régional La Dépêche du Midi, une vingtaine de cas similaires ont été recensés en région parisienne. Des enfants âgés entre 2 et 10 ans, qui n'ont pas d'antécédent notable, précise le docteur Isabelle Kone Paut."C'est une alerte que nous prenons très au sérieux", indique le professeur Alexandre Belot, rhumatologue et pédiatre à Lyon. Des cas suspects ont aussi été observés en Italie et en Espagne.