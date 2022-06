Un nouveau télescope pour suivre les satellites installé sur le plateau de Caussols

Sur le plateau au paysage lunaire, ce petit bijou de technologie pourrait presque passer inaperçu... Sous sa coupole de 2,3 mètres, le télescope GOOD ressemble à n'importe quel autre instrument du genre. Mais il est terriblement plus efficace! Grâce à un nouveau logiciel de traitement d'image, la qualité est telle qu'il n'y a plus besoin de radar pour calculer des distances.

Guillaume Durand, ingénieur chez Thalès Alenia Space à l'origine du projet GOOD explique: "On connait parfaitement la position des étoiles par rapport aux satellites qui se situent devant sur les photos. Et l'image est tellement précise qu'on peut trianguler et calculer les distances".

Exemple d'image prise par le télescope GOOD. Les points sont des étoiles, les traits des satellites - Thalès Alenia Space

Ce nouvel instrument et ces nouvelles méthodes de traitement d'image permettent une petite révolution dans l'observation des technologies spatiales. Thalès Alenia Space pourra s'en servir pour le suivi de la mise en orbite de nouveaux satellites, la surveillance des trajectoires de débris spatiaux ou encore la détection et le suivi de satellites inconnus. Une avancée d'autant plus importante que les orbites se chargent selon Philippe Pelouas, directeur des programmes européens chez Thalès Alenia Space: "Il y a une densification du trafic sur les orbites et il nous faut cette précision pour éviter les collisions et de créer de nouveaux débris".

Avec GOOD, Thalès Alenia Space se facilite le travail pour les prochaines années. Surtout que tout le système est autonome. Il peut être contrôlé à distance et permet une utilisation presque illimitée.

La coupole fermée du télescope GOOD mesure seulement 2,3 mètres. Il n'y a plus besoin d'avoir de gros télescope pour bien voir! © Radio France - Alexis Arades

Et si le télescope a trouvé son emplacement dans les Alpes-Maritimes sur le plateau de Calern à Caussols, c'est grâce au partenariat entre la filiale spatiale de Thalès et l'Observatoire de la Côte d'Azur. Le projet sort en effet de leur laboratoire commun.

Le télescope n'est pas une "Good" news seulement pour Thalès Alenia Space, il symbolise aussi l'importance du site de Calern et de l'observatoire de la Côte d'Azur. L'un des derniers site instrumentés de France garde toute son attractivité et entre avec succès dans l'ère du "New Space" et l'observation non plus seulement astronomique du ciel mais aussi technologique.