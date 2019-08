Un nouveau test urinaire prometteur pour détecter le cancer de la prostate

Une équipe française de l'Institut Curie a mis au point un test urinaire pour dépister le cancer de la prostate. Une solution moins contraignante et invasive que les biopsies auxquelles se soumettent 100.000 hommes chaque année en France.

Il s'agit du cancer le plus fréquent chez l'homme. Chaque année, environ 100.000 hommes font une biopsie pour s'assurer qu'ils n'ont pas de cancer de la prostate. Un examen invasif, parfois douloureux et qui permet de confirmer la maladie dans 50 % des cas seulement. "De plus, près de 10% des patients développent une infection de la prostate après cette biopsie" précise l'Institut Curie sur son site internet.

30 à 40 % de biopsies évitées

Réalisé par un urologue, le test urinaire imaginé par l'équipe d'Antonin Morillon, directeur de recherche CNRS à l’Institut Curie, ne remplacera pas la prise de sang et l'auscultation mais pourrait éviter 30 à 40% de biopsies inutiles. Les chercheurs en épigénétique ont en effet identifié dans une partie méconnue (cachée) du génome une série de marqueurs, détectables dans l'urine, et qui permettent de savoir s'il y a cancer ou non.

Ce simple test permettra donc d'éliminer les patients dont le résultat est négatif. Seuls les patients atteints d'une tumeur devront effectuer une biopsie.

Mise sur le marché d'ici 5 à 10 ans

Soutenue financièrement par le Conseil européen de la recherche, l'équipe de recherche se donne 18 mois pour finaliser le test et valider son utilisation. Il faudra ensuite obtenir l’autorisation de mise sur le marché. Tous les hommes devraient pouvoir bénéficier d’ici 5 à 10 ans.

Le cancer de la prostate est une maladie mortelle qui affecte environ 400.000 hommes et cause 92.000 décès par an en Europe.