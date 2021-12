Un nouveau traitement proposé au CHU de Besançon va "révolutionner" la vie de personnes séropositives

Depuis la semaine dernière, un nouveau traitement peut désormais être prescrit aux personnes séropositives : une injection tous les deux mois qui vient remplacer les traitements de trithérapies en cachet qu'il faut absolument prendre quotidiennement. Ce produit ne concerne pas tous les malades : l'infection doit être stabilisée et le virus ne doit pas présenter de mutations de résistance.

En Franche-Comté, les premiers traitements seront bientôt prescrit à une partie des 700 patients positifs aux VIH suivis au CHU de Besançon et aux 250 de l'hôpital de Trévenans. Il pourrait bien s'agir d'une petite révolution pour certaines de ces personnes, qui doivent pour l'instant respecter à la lettre leur traitement et ne jamais oublier de prendre le moindre cachet, alors même qu'ils ne présentent aucun symptôme. "Il faut la trouver la motivation journalière pour prendre son traitement, si possible toujours au même moment, sans jamais l'oublier", explique le docteur Laurent Hustache-Mathieu du CHU de Besançon, qui suit les séropositifs qui vivent en Franche-Comté.

Rendre la vie avec le VIH plus simple

"On rentre tard du boulot, on part en week-end et puis on oublie son ordonnance ou ses cachets", rappelle-t-il, prenant exemple sur la vie de ses patients. Un manque "d'observance" du traitement qui peut s'avérer très dangereux. "Si les gens ne prennent pas bien leur traitement, le virus se réveille et en profite pour fabriquer des résistances assez vite contre leur traitement. Par exemple, si on oublie un jour son traitement contre le cholestérol, le cholestérol ne va pas devenir résistant aux traitements !", explique le praticien. "Mais si vous ne prenez pas bien vos cachets pendant une semaine, ça peut suffire à réveiller votre virus. Votre charge virale va commencer à devenir résistante. Ce traitement injectable va peut-être libérer certains d'entre eux de ça", affirme-t-il, avec optimisme.

Le docteur Laurent Hustache-Mathieu, qui prend en charge les patients atteints par le VIH au CHU de Besançon © Radio France - William Gay Costa

De plus, ce traitement seulement tous les deux mois, tout d'abord à l'hôpital puis dans un cabinet infirmier, permettra à certaines personnes séropositives de réduire leurs angoisses sur la prise du traitement : "Ils n'auront plus de contraintes du stock de médicaments à la maison, de garder une ordonnance, par exemple à la maison, car l'on sait que certains patients cachent leurs comprimés et vont avoir effectivement des techniques de prise qui peuvent nous surprendre, pour rester non identifié comme séropositif", ajoute le docteur Hustache-Mathieu. "On sait qu'il y a certains de nos patients qui n'ont jamais informé leur entourage de peur du regard que l'on va porter sur eux. Ça reste une maladie avec une connotation honteuse avec une discrimination qui reste importante".

Des premiers malades ont été sensibilisés à ce nouveau traitement. Dès la mi-janvier, les premières prescriptions auront lieu en Franche-Comté.