Coronavirus : un nouveau vaccinodrome ouvert à Chauvigny, la campagne de vaccination s’accélère

C'était une promesse du gouvernement, accélérer la campagne de vaccination et ouvrir des centres localement. C'est chose faite à Chauvigny (Vienne), depuis ce mardi. Un vaccinodrome a ouvert ses portes salle de la Poterie, et peut vacciner jusqu’à 120 personnes par jour contre le coronavirus, au rythme d'un patient vacciné toutes les huit minutes.

"Ne perdons pas de temps", Jeanne, 87 ans, qui vient d'être vaccinée

Un soulagement pour les habitants, qui avaient du mal à trouver des créneaux, comme Jeanne et son mari, tous les deux 87 ans. Depuis le début de la campagne nationale, en janvier, "on a appelé à Poitiers, à Montmorillon, à Civray, il n'y avait jamais personne, si bien que j'avais décidé de ne plus téléphoner. Et là, j'ai vu un article dans le journal, j'ai dit, ne perdons pas de temps, j'ai dit à mon mari, allez hop, on y va", raconte Jeanne.

Retrouver ses proches

Pour d'autres, cette vaccination est enfin synonyme de retrouvailles avec la famille. _"Hier encore mon fils m'a appelé pour savoir si on était vaccinés, il était bien content", raconte James, qui vient de recevoir son injection. Dans la salle, il y a aussi Cécile, elle n'avait pas prévu de se faire vacciner : "Mais comme c'est venu ici, et que je m'occupe de beaucoup personnes âgées et que je sens qu'elles sont angoissées, je me suis dit, c'est le moment." _

Ici, on injecte le vaccin Pfizer, ouvert aux plus de 70 ans, et recommandé pour les personnes avec des comorbidités. Les rendez-vous sont disponibles sur Doctolib, à partir de la semaine prochaine le centre sera ouvert les mardis, jeudis et samedis.