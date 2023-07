Un nouvel équipement de pointe pour les malades du cancer arrive au centre hospitalier de Bigorre

Le centre hospitalier de Tarbes-Bigorre sera en capacité de proposer dès la fin de cette année un traitement innovant, sans effets secondaires lourds, pour soigner les malades atteints de cancers digestifs et gynécologiques. Cette technique vient en complément des traitements de chimiothérapie classique.

ⓘ Publicité

La chimiothérapie « Intra Péritonéale Pressurisée par Aérosols », présentée sous l’acronyme « PIPAC » est une technique assez récente puisqu’elle a été créée il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui réservée aux cancers gynécologiques ou digestifs cette technique est proposée aux patients dont la maladie est stabilisée par la chimiothérapie dite « classique ».

Ce traitement de pointe n’était à ce jour disponible qu’à Montpellier en région Occitanie, outil le plus proche pour les Bigourdans et les Béarnais. Il le sera désormais aussi en en Bigorre, au centre hospitalier de Tarbes. En France, seuls 21 établissements proposent ce protocole innovant. Le centre hospitalier de Bigorre sera prochainement le 22ème.

Un coût de 50 000 €

Le cout de ce projet d’installation initié par la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées (MFHP), le conseil départemental des Hautes-Pyrénées, la Ligue contre le cancer et le centre hospitalier de Tarbes-Bigorre est de 50 000 €. Chacune des parties participe au financement de l’investissement, 24 000 € pour la MFHP, 16 000 € pour la Ligue contre le cancer, 10 000 € enfin pour le département. Le centre hospitalier s’est engagé pour sa part à financer les consommables nécessaires à l’utilisation du nouvel équipement.

La genèse de ce projet, pour Dominique Grillon, présidente de la MFHP, vient du droit fil de la stratégie en santé de la structure et notamment "l’accès à des soins de qualité pour toutes et tous". Avec en filigrane, "un axe innovation pour que les bigourdans(es) soient bien soignés".

Très peu d'effets secondaires

C’est la docteure Amandine Pinto, chirurgienne digestive au centre hospitalier de Tarbes qui pilotera le dispositif. La chirurgienne explique que cette technique "permet de délivrer non pas dans les veines", dans le cas de la chimiothérapie classique, "mais directement dans la cavité abdominale pour permettre une diffusion sur les métastases qui sont venus se déposer sur le péritoine"**. Cette diffusion au plus près des organes touchés par la maladie sans s’étendre sur d’autres zones, permet de limiter la toxicité et donc les effets secondaires liés au traitement.

Les promoteurs de l’arrivée de cette nouvelle thérapie en Bigorre, espèrent en filigrane, l’installation de nouveaux médecins au sein du territoire afin d’élargir et de densifier l’offre et l’accès aux soins. L’appareillage de la PIPAC sera livré en août en Bigorre. Il faudra ensuite se familiariser avec la machine, réaliser les phases de tests et former le personnel. La mise en service opérationnelle de la PIPAC est prévue à la fin de cette année.