Un nouvel hélicoptère pour l'hôpital de Périgueux

Le nouvel hélicoptère de l'hôpital est en service depuis début-décembre. Son rayon d'action est plus important, même par fortes chaleur. Cet Airbus H135-T3 permet désormais au SAMU de Périgueux de secourir un patient en Sarladais et ensuite de l'évacuer jusqu'à Bordeaux

L'hélicoptère du Samu de Périgueux, en service depuis septembre 2017, souffrait d'une perte d'autonomie par forte chaleur. Il fallait l'alléger au delà de 30°C, par exemple en embarquant moins de kérosène, et il n'était plus possible d'atteindre le CHU de Bordeaux après un secours loin de Périgueux. L'Airbus EC135-T2 en service a été remplacé début décembre 2020 par un Airbus H135-T3, qui permet de garder une autonomie complète pour un vol "triangulaire" Périgueux-Sarlat-Bordeaux.

Pour Dominique Stum, le chef des six pilotes d'hélicoptère du SAMU de Périgueux, l'autonomie du nouvel hélicoptère permet toutes les missions Copier

Près de 500 vols chaque année

Le SAMU de Périgueux dispose d'un forfait de 500 heures de vol par an avec la société britannique Babcock, qui a remporté le contrat avec l'Agence régionale de santé jusqu'en 2027 pour les hôpitaux de Périgueux, Bayonne, Poitiers, Limoges, et pour le CHU de Bordeaux en été. La société Babcock met à disposition du SAMU de Périgueux 6 pilotes, 5 assistants de vol et un mécanicien, qui permettent des interventions 24 heures sur 24. La moitié des missions sont des secours, et l'autre moitié sont des transferts vers les hôpitaux de Périgueux et Limoges, notamment pour les grands brûlés et la neurochirurgie. L'Hélismur de Périgueux a ainsi volé 430 heures en 2018, 441 heurs en 2019 et seulement 350 heures en 2020 (avec une baisse d'activité depuis l'épidémie de Covid).

Bientôt des pistes d’atterrissage dans les stades

Le SAMU de Périgueux expérimente depuis peu un nouveau système atterrissage sur les stades, développé par la société HIS-France. Pour le moment, seul le de Salignac-Eyvigues est équipé du système e-boo, qui réunit une station météo, une web-cam, et une télécommande de l'éclairage. Grâce à cet équipement, le pilote de l'hélicoptère peut voir le terrain avant le décollage, et même allumer l'éclairage avec son téléphone pour un atterrissage de nuit.