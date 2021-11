Un nouvel hôpital au Cheylard en 2026

L'Etat va investir 58 millions d'euros dans les hôpitaux, Ehpad et cliniques d'Ardèche sur 10 ans. L'hôpital du Cheylard qui doit être rénové et partiellement reconstruit va en bénéficier.

C'est la déclinaison locale du volet investissement du Grenelle de la santé. Ce plan prévoit une revalorisation des traitements des soignants mais aussi un investissement pour les établissements de soins.

10 millions pour la rénovation de l'hôpital du Cheylard

L'hôpital du Cheylard va bénéficier de cette aide à hauteur de 10 millions d'euros. C'est la moitié du coût de rénovation de cet établissement qui comprend 35 lits de médecine et soins de suite, un Ehpad de 99 places ainsi que des consultations externes en ophtalmologie, neurologie et des petites urgences qui fonctionnent 24 heures sur 24. Une partie de cet établissement va être rénové, une autre partie sera totalement reconstruite et sa surface va passer de 5000 à 8000 m². Les travaux doivent débuter en 2023 et se terminer en 2026.

Il s'agit entre autre de moderniser les chambres en y installant des douches individuelles, elles étaient communes jusque-là. L'hôpital va lancer une demande d'habilitation pour un scanner : pour passer un scanner il faut aujourd'hui soit aller à Valence soit à Privas; dans tous les cas c'est à une heure et demi de route pour le seul trajet aller.

"31 millions seront consacrés à la reprise de la dette des hôpitaux d'Ardèche." - Olivier Dussopt, ministre des compte publics.

58 millions pour les établissements de soins et les EHPAD d'Ardèche

L'Etat va aider à hauteur de 58 millions d'euros les établissements de soins privés et publics d'Ardèche sur 10 ans. Il y aura 23 millions pour des investissements lourds comme au Cheylard ou encore à l'hôpital d'Aubenas (3 millions) et à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges (4 millions). Deux millions seront consacrés à des travaux de moindre importance. 53% des 58 millions d'euros vont en fait servir à éponger la dette des hôpitaux d'Ardèche.