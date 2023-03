Un nouvel hôpital pour Bastia, la mission du ministère de la santé y serait favorable

L'hôpital de Bastia a plus de 40 ans. Sa désuétude a été maintes fois pointée du doigt. Alors qu’Ajaccio peut désormais compter sur un nouveau centre hospitalier, qui a ouvert ses portes fin janvier au Stiletto, une pétition en ligne vient d’être lancée par le Collectif Corse Santé . La pétition a vocation à recueillir des soutiens pour la construction d'un nouvel hôpital à Bastia. Un débat relancé avec la création d’un CRHU (Centre Régional Hospitalier Universitaire) en Corse, seule région française à ne pas posséder un établissement de ce type.

Récemment, une mission du ministère de la santé est venue sur place, à Bastia, pour évaluer la situation. Deux solutions étaient sur la table : la modernisation, l'aménagement de l'existant ; ou la construction d'un autre établissement.

Les conclusions du rapport étaient attendues. Interrogée à ce sujet dans l’émission politique « Vinti Minuti » de France Bleu RCFM, Bianca Fazi, conseillère exécutive de Corse en charge du social et de la santé, a confié avoir des informations « de manière officieuse »« mais je vais quand même vous les donner, parce que ça a son importance » a-t-elle indiqué.« Ce rapport a quand même noté qu’il faudrait une reconstruction et non pas une réhabilitation sur site qui poserait beaucoup de problèmes ; on connaît tous les problèmes des rénovations, du temps que ça prend, du coût aussi ».

"Il y a vraiment une volonté de participer à la reconstruction de l'hôpital de Bastia"

« Ce que je peux vous dire, c'est que le coût de la reconstruction, c'est 240 M€. Le Ségur de la santé prévoyait 66 M€ » poursuit Bianca Fazi.

Et d'ajouter : « Ce que nous demandons, c'est d'avoir un complément par le ministère de la santé et l'hôpital de Bastia actuellement essaie de trouver des financements par lui-même. Il y a vraiment une volonté de participer à la reconstruction de l'hôpital de Bastia ».

Côté délais, face à l’urgence de la situation qui concerne l’hôpital de Bastia, la conseillère exécutive de Corse en charge du social et de la santé, reste prudente et confiante à la fois.

« Malheureusement, si l'on si l'on prend la longueur des travaux sur l’hôpital d'Ajaccio, j'ai envie de vous dire que je ne peux pas avoir une idée des délais, parce que on nous avait dit 4 ans, 5 ans, pour lancer le chantier. Mais on s'est rendu compte que ça a pris 9 ans, mais en tout cas ça pourrait se faire effectivement assez rapidement puisque le terrain a été visiblement trouvé également. Il va falloir que le ministère valide la reconstruction » conlcut Bianca Fazi.