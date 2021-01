Pollution : un nouvel indice de la qualité de l'air entre en vigueur

Le réseau Atmo, en charge de surveiller la qualité de l'air en France, fait évoluer ce mercredi son indice quotidien. Désormais les particules fines sont prises en compte, l'indice concerne le pays entier et plus seulement les villes de plus de 100.000 habitants.

Ça fait partie des nouveautés de 2021 : le réseau Atmo, qui surveille la qualité de l'air, fait évoluer son indice quotidien. Il prendra désormais en compte les particules fines de moins de 2,5 microns, ces polluants qui pénètrent très profondément dans l'organisme, jusqu'au système sanguin et au cerveau. Ces particules sont engendrées par la circulation automobile, le chauffage au bois ou l'épandage agricole. Ces microparticules s'ajoutent à la liste des quatre polluants déjà analysés : l’ozone, les particules PM10, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre.

à lire aussi En Corse aussi la qualité de l'air sera mieux surveillée

Six niveaux au lieu de trois

Ce nouvel indice se veut plus représentatif de la qualité de l'air en France, et pour ça il prend en compte toutes les communes, et pas uniquement les grandes villes de plus de 100.000 habitants.

Les seuils du nouvel indice sont alignés sur ceux choisis par l'agence européenne pour l'environnement, plus protecteurs de la santé que ceux fixés par la France. Le nouveau barème contient donc six niveaux au lieu de trois, de "bon" à "très mauvais", ce qui risque d'augmenter mécaniquement le nombre de jours ou la qualité ne sera pas bonne.

Atmo a d'ailleurs fait le calcul, avec ce nouvel indice, Paris devrait passer de 10 à 83 jours par an en indice "mauvais", pour Marseille ça sera 89 contre 5 et Lyon 14 contre 108. Chaque année la pollution de l'air provoque 48.000 décès prématurés.