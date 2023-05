Un nouvel IRM installé à l'hôpital d'Avignon

Un deuxième IRM est livré à l'hôpital d'Avignon ce mercredi 31 mai. Cet appareil d'imagerie par résonnance magnétique est en location pour sept ans. C'est un soulagement pour les soignants et les patients car l'actuel IRM est saturé. Avec l'arrivée de ce deuxième appareil, l'objectif est d'améliorer la prise en charge des patients.

ⓘ Publicité

Moins d'attente pour avoir un rendez-vous

Les délais pour obtenir un rendez-vous vont diminuer. "Notre objectif est de les réduire de moitié. Actuellement, il faut attendre un mois pour un IRM du genou, et jusqu'à deux mois pour un IRM cérébral", explique Jean-Marc Michel, le cadre supérieur de santé du pôle imagerie médicale. Au bout du compte, les diagnostiques seront plus rapides, et les traitements déclenchés plus vites.

Une technologie de pointe

Techniquement cette nouvelle machine va aussi permettre de mieux prendre en charge certains patients parce qu'elle a un champ magnétique moins intense. Ca concerne par exemple les patients qui portent des pacemaker. Cet IRM est l'une des toutes dernières technologies. Sa location sur sept ans a coûté plus de deux millions d'euros.

La mise en service de ce deuxième IRM est programmé le 19 juin prochain. Dans un premier temps les rendez-vous continueront d'être pris par téléphone au 04-32-75-32-06 ou par mail à l'adresse irm@ch-avignon.fr. Dans un second temps, courant septembre, la prise de rendez-vous sera possible en ligne, et les résultats consultables sur internet.

La location de cet IRM sur sept ans a coûté plus de 2 millions d'euros, en partie financés par des fonds européens.