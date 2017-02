Une nouvelle IRM à la pointe pour l’hôpital de Périgueux

Depuis le mois de septembre, l’hôpital de Périgueux s'est doté d'une nouvelle IRM. L'appareil, deux fois plus puissant que celui qu'il remplace vient d'être inauguré en grandes pompes. Il n'y en a que six comme celui-ci dans toute la Nouvelle-Aquitaine.

Il s'appelleIRM 3 Tesla, et depuis six mois c'est le nouvel outil du plateau d'imagerie médical du centre hospitalier de Périgueux. Cette machine d'imagerie par résonance magnétique est deux fois plus puissante que son ancien modèle la 1.5 Tesla. Dans les 12 départements que compte la région Nouvelle-Aquitaine, il n'y a que six machines comme celle-ci. Périgueux est même le premier centre hospitalier non-universitaire à posséder un tel appareil.

1.2 million d'euros : un investissement publique / privée

Ce nouveau model d'IRM a coûté 1.2 million d'euros. Mais cet investissement est partagé entre l’hôpital public et un groupement de radiologues libéraux périgourdins. Les plages horaires d'utilisation sont donc réparties entre les libéraux et les professionnel de centre hospitalier.

"Ce partenariat nous à permis d’investir sur cet appareil de pointe" - Thierry Levebvre, directeur des centres hospitaliers de Périgueux, Sarlat, Lanmary et Domme

Pour les patients : un système "anti-stress"

Se retrouver seul dans un tube de 60 centimètres de diamètre, avec l’appréhension du résultat peut être stressant pour les patients. Sans compter les enfants qui gigotent Tout cela peut compromettre les prises de vue. Alors pour éviter les mouvements brusques, le constructeur à mis au point un système de projection de film. Dans le tube, on peut voir, par un jeu de miroir, des paysages de forêt ou d'océan, il y a même des poissons et un éléphant qui ressemble à Babar pour les plus petits. Ce système permet de faire passer plus de patients en une journée, car le temps de l'examen est réduit.