AlloCovid : un numéro de téléphone pour diagnostiquer le covid-19 avec des robots

Les chercheurs de l'Inserm lance ce lundi 27 avril un numéro de téléphone Allo Covid. Au bout du fil, un robot qui vous oriente selon vos symptômes. L'appel permet de proposer les solutions les plus proches et sécurisées, et d'identifier les foyers de propagation en se référant à au code postal.