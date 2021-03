Un onzième centre de vaccination contre la Covid-19 dans les Landes

Il a avait été annoncé fin février. Il est ouvert depuis ce mardi matin. Le centre de vaccination de Morcenx-la-Nouvelle fonctionne. Il est ouvert du mardi au vendredi pour au moins les quatre prochaines semaines, Salle de la pailleuse, selon le maire, Paul Carrère joint par France Bleu Gascogne. Il va proposer 300 doses de vaccins par semaine, le vaccin Moderna et Pzifer. Environ 80 personnes seront donc vaccinées chaque jour, complète l'élu.

Ce centre est ouvert pour les habitants du Pays Morcenais et du Pays Tarusate. Pour prendre rendez-vous, les personnes concernées doivent passer par leur mairie, qui s'occupera ensuite des créneaux de vaccination. L'idée étant que la répartition se fasse équitablement entre les deux communautés de communes, deux jours sont réservés aux habitants du Pays Tarusate (mardi et mercredi) et deux autres aux habitants du Pays Morcenais (jeudi et vendredi).

Morcenx-la-Nouvelle est le onzième centre de vaccination permanent ouvert dans les Landes. Celui de Saint-Martin-de-Seignanx doit ouvrir avant la fin du mois de mars.