Un opticien mobile sillonne la Drôme et l'Ardèche

Depuis quelques mois, un nouveau service se développe dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche : un opticien mobile. Romain Meynier se déplace dans des petites communes sans opticiens pour assurer des permanences, ou à domicile, chez des personnes à mobilité réduite.

La Chapelle-en-Vercors, France

Romain Meynier est opticien. Il y a un an, il a décidé d'arrêter de travailler en boutique pour se lancer en tant qu'opticien mobile. Il rejoint alors "Les opticiens mobiles", et exerce depuis dans les départements de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.

Romain Meynier a décidé de se lancer dans "Les opticiens mobiles" il y un an, pour privilégier le côté humain et santé de son métier, plutôt que le côté commercial. © Radio France - Elisa Montagnat

Chaque troisième jeudi du mois, Romain Meynier posera désormais ses valises à La Chapelle-En-Vercors. Dans la petite commune de 800 habitants, jusqu’à maintenant pour trouver un opticien, il fallait faire 30 minutes de voiture. Depuis ce jeudi, l'opticien mobile exerce dans la résidence autonomie Les Campanules. Il aménage un petit bureau d'environ cinq mètres carrés, avec tout le confort d'une vraie boutique et 150 modèles de lunettes différents... moins chers qu'en magasin, car il évite un certain nombre de charges. La prise en charge de ces lunettes par la sécurité sociale et les mutuelles est la même qu'en boutique.

Romain Meynier dispose d'appareils nomades pointus, parfois plus qu'en boutique. © Radio France - Elisa Montagnat

L'opticien mobile se déplace également à domicile, sur demande. La permanence est ouverte à tous : aux actifs qui n'auraient pas le temps de faire la route pour trouver des lunettes, aux mères de familles qui devraient emmener leurs enfants, ou, bien sûr, aux habitants de la résidence autonomie, ce qui ravit Paulette Maschio, 89 ans : "Ça faisait trois ans que je n'avais pas changé mes lunettes ! Car si j'avais un problème, j'étais forcée de descendre en ville. Etant donné qu'on n'a pas de voitures, et vu nos âges, on a toujours besoin de quelqu'un pour aller à un rendez-vous médical."

Les autres permanences en Drôme/Ardèche

Parnans : à l'EPHAD Les Tilleuls, une fois par mois (installation en cours)

: à l'EPHAD Les Tilleuls, une fois par mois (installation en cours) Bourg-lès-Valence : à l'EPHAD Les Jardins de l'Allet, les premiers mardi de chaque mois, le matin

: à l'EPHAD Les Jardins de l'Allet, les premiers mardi de chaque mois, le matin Saint-Péray : à la résidence Les Bains, les premiers mardi de chaque mois, l'après-midi

: à la résidence Les Bains, les premiers mardi de chaque mois, l'après-midi Montélier : à la résidence Mélusine, les troisièmes mercredi du mois, l'après-midi