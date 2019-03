Un OVNI a-t-il traversé le ciel d' Occitanie ?

Occitanie, France

Mercredi 6 mars, juste avant 22 heures , plusieurs habitants de la région Occitanie ont assisté à un phénomène assez rare : le passage d'un bolide lumineux . Le phénomène a été enregistré par les caméras du Réseau Fripon , un réseau qui regroupe des chercheurs en géosciences, des astronomes sur le territoire français.

Le site d'observation des phénomènes spatiaux Vigie-Ciel a enregistré plusieurs témoignages concordants ( Hérault, Pyrénées- Orientales, Haute Garonne...) décrivant le passage dans le ciel avant 22 heures d'une boule très lumineuse laissant une traînée lumineuse derrière elle , une sorte de super étoile filante. Certains ont pu l'observer pendant plusieurs secondes .

C'est un météoroïde

"Il s'agit d'un météoroïde , un morceau d’astéroïde ", explique Vivien Pic, astronome du réseau Fripon et directeur de l’observatoire de Tautavel ( 66) , qui est entré dans l'atmosphère à une vitesse de 30 kms par secondes , et à cette vitesse, les frottements dans l'atmosphère provoquent un échauffement de la roche qui finit par être ionisée , qui devient lumineuse et comme le déplacement de cette roche est rapide, il reste une traînée lumineuse."

Depuis sa création en 2016, le réseau Fripon qui a 108 stations d'observation par cameras, a enregistré le passage de 3 à 4 metéoroïdes . Grace aux enregistrements filmés , en tenant compte des paramètres météo, du vent notamment, les astronomes arrivent à déterminer sur un rayon d'un Km le point de chute de ce qui sera devenu une météorite . C'est ce qu'ils vont essayer de faire cette fois encore , dans l' espoir de retrouver " s'il n'a pas explosé avant " espère Vivien Pic, un fragment de cette roche venue de l'espace "qui est très riche en renseignements scientifiques".