Le papa d'une petite fille de 3 mois va déposer plainte, ce lundi matin, au pôle santé du parquet de Paris contre Lactalis et son pharmacien pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger, dans l'affaire du lait infantile soupçonné d'être contaminé par des salmonelles.

Saint-Denis, France

Quentin Guillemain se dit révolté. Cet habitant de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jeune papa d'une petite Linette, âgé de 3 mois, est passé par tous les sentiments depuis qu'il a appris, au début du mois de décembre, le retrait des premiers lots de laits soupçonnés d'être contaminés par des salmonelles.

"D'abord c'est la surprise et l'inquiétude et ensuite la colère" explique-t-il, car le lait qu'il donne à sa fille, intolérante au lait de vache, fait partie des premiers lots concernés retirés de la vente dès le 2 décembre. Après plusieurs jours à attendre l'apparition de potentiels symptômes : diarrhées et fièvre notamment, il se rend compte que sa fille n'est pas malade. Le papa est soulagé mais révolté par la situation et d'autant plus qu'elle prend de l'ampleur. Le dimanche suivant, le 10 décembre, ce sont 620 lots cette fois qui sont rappelés.

Quentin Guillemain s'était déjà mis en contact avec une avocate, les faits le convainquent de poursuivre sa démarche. "_Il y a un manque de transparence_. On ne sait pas ce qui a été fait, quels ont été les contrôles, les dispositions mises en oeuvre pour que cela s'arrête. Il faut que la lumière soit faite", insiste-il. Sachant que l'usine mayennaise Lactalis qui produit ces laits a déjà été mise en cause en 2005 pour des faits similaires de risques de contamination aux salmonelles, il y a pour lui une vraie défaillance sur laquelle il faut enquêter.

"Cela fait une semaine que l'on travaille sur la rédaction de la plainte"

Quentin Guillemain a donc fait appel à Maître Jade Dousselin, avocate pénaliste au barreau de Paris avec qui il travaille sur la rédaction d'une plainte depuis une semaine. C'est une plainte en deux volets, précise l'avocate : d'une part contre le groupe Lactalis pour mise en danger de la vie d'autrui et d'autre part contre la pharmacie de Quentin Guillemain pour non-assistance à personne en danger pour ne pas l'avoir informé des procédures de rappel des lots "alors que c'est un lait qui est prescrit sur ordonnance donc le pharmacien a [ses] coordonnées" insiste le père de famille.

Il ira donc déposer sa plainte ce lundi matin au pôle santé du parquet de Paris puis direction la préfecture pour déposer les statuts d'une association de victimes. Quentin Guillemain a déjà crée une adresse mail : victimeslactalis@gmail.com et appelé les parents concernés à prendre contact avec lui.

"Nous avons reçu un millier de courriels de parents en une semaine et _une grande proportion d'entre eux rapportent que leur enfant a été malade. Certains ont été hospitalisés_. C'est un échantillon qui montre qu'il y a bien plus de cas que ceux répertoriés par les autorités." Jusqu'à présent, le gouvernement a fait état d'une vingtaine de bébés ayant contractés des symptômes de salmonellose.

Avec l'association qu'il va monter, Quentin Guillemain compte aider, conseiller les parents et pourquoi pas les accompagner pour porter plainte à leur tour. Son principal objectif ce n'est pas qu'il y ait forcément une condamnation mais qu'il y ait au moins une enquête qui permette de comprendre et d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Pour toute question, un numéro vert a été mis en place : 0 800 120 120.

Les informations sur les lots concernés par les retraits-rappels sont à consulter sur le site du ministère de la santé.