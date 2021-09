Un parc des technologies médicales de 30 hectares sera lancé à Strasbourg à l'été 2022

C'est un projet imaginé huit ans avant la crise du covid, mais qui fait encore plus sens aujourd'hui. Un grand parc des technologies médicales d'une surface de 30 hectares, baptisé Nextmed, va voir le jour aux hospices civils de Strasbourg à l'été 2022, en partenariat notamment avec la Ville et l'Eurométropole. L'ancien bâtiment ORL (oto-rhyno-laryngologique), dont les travaux de réhabilitation viennent de débuter, accueillera à terme une soixantaine d'entreprises et de start-up, avec 1 500 personnes travaillant sur le site.

"Ici, on va inventer les solutions chirurgicales, médicales et les soins de demain" Nicolas Pellerin, directeur de Nextmed

Mais avant même la fin des travaux de réhabilitation, prévus pour le printemps 2022, 60% de la surface de l'ancien bâtiment ORL et de ses extensions est d'ores et déjà commercialisé pour des start-up dans le domaine de l'innovation médicale. Pour les places restantes, Nextmed espère attirer des entreprises d'envergure internationale.

Les responsables des travaux de réhabilitation ont présenté une maquette du futur complexe. © Radio France - Bastien Munch

"Ici, on va inventer les solutions chirurgicales, médicales et les soins de demain", explique Nicolas Pellerin, directeur de Nextmed. "Par exemple, certaines entreprises travaillent sur le développement de la télémédecine, sur la gestion de patients en Ehpad par le biais de télésoins. On va aussi retrouver des sociétés qui pourront nous permettre de créer notre clone digital avant une opération pour appréhender au mieux le geste chirurgical pour enlever une tumeur, par exemple."

Favoriser les échanges entre entreprises

Mais au-delà de ces innovations "qui s'inventent à Strasbourg", la direction de Nextmed veut mettre en avant la collaboration qui se mettra en place entre les dizaines d'entreprises. "Quand vous travaillez dans vos bureaux, vous êtes dans des espaces sécurisés puisqu'il y a aussi la propriété intellectuelle", reprend Nicolas Pellerin. "Mais par contre, il faut permettre ensuite de pouvoir discuter et d'augmenter ces interactions pour donner envie aux groupes internationaux, comme Johnson & Johnson par exemple, d'investir encore plus sur le territoire."

Le groupe pharmaceutique à l'origine de l'un des quatre vaccins actuellement disponibles sur le marché français pourrait s'implanter à Strasbourg, qui a déjà fait ses preuves pendant la crise sanitaire. "Dans l'hôpital juste à côté, un certain nombre d'essais cliniques ont été réalisés pour lutter contre le Covid-19", détaille le directeur du site. "Et puis l'une des sociétés qui va s'installer ici permettait de faire des images en 3D des poumons pour mesurer le taux d'infection, et savoir comment mieux la traiter."

Partenariat entre Strasbourg et Boston

Enfin, pour faire venir tous ces grands noms de la science à Strasbourg, l'Eurométropole compte aussi faire jouer ses relations. "Nous comptons mettre en valeur le partenariat Strasbourg-Boston, où il y a également des liens à approfondir", indique Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole. "La recherche et les technologies médicales doivent vraiment être stimulées."

La présidente de l’Eurométropole et la maire de Strasbourg ont symboliquement scellé un parchemin dans une pierre du chantier. © Radio France - Bastien Munch

L'Eurométropole de Strasbourg va injecter sept millions d'euros dans ces travaux de réhabilitation, qui en coûteront 47 millions au total. Pour tout le site de Nextmed, l'investissement est d'un milliard d'euros sur dix ans.