A Toulouse: un parcours de longévité pour prévenir plutôt que guérir

Les budgets des ménages sont plus serrés que jamais en cette rentrée. On parle beaucoup du pouvoir d'achat. Dans ce contexte, vous faites peut-être encore en plus attention à vos dépenses. Certains d'entre vous font l'impasse sur les soins médicaux. On repousse un achat de lunettes, un soin dentaire ou une opération bénigne. Et ça peut être préjudiciable pour votre santé.

C'est pourquoi, depuis début octobre, à Toulouse, l'association Adimep installée à côté de l'hôpital Rangueil propose un parcours de longévité. L'idée est de prévenir, plutôt que de guérir. Didier Bonneaud est le directeur général adjoint de l'Institut Pasteur à Lille ou a été lancé le premier parcours de longévité il y a cinq ans. Pour lui, ce parcours prend tout son sens aujourd'hui.

"On est dans un système de santé en France qui était essentiellement curatif. La deuxième chose, c'est qu'à mes yeux, on est aussi dans un système de prévention ou on culpabilise les gens. Donc il faut sortir de ces deux démarches là pour avoir une démarche positive et d'obtenir l'ensemble des conseils pour mieux vivre plus longtemps. Et c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel dans notre société ou même votre médecin de famille n'a pas le temps de vous écouter. Donc c'est vraiment de faire un bilan avec la personne et de pouvoir aussi mesurer, à travers la détection de ses fragilités, ce sur quoi elle est prête à travailler et de pouvoir mener des actions qui lui permettra de la conserver."

En quête de financements

Un parcours coûte 980 euros pour un actif, 1320 pour un retraité. L'enjeu est de trouver des financements, explique le président de l'Adimep, Dominique Raynal. L'association prévoit aussi un parcours de longévité à distance, notamment pour les ruraux. Aujourd'hui, l'espérance de vie "en bonne santé" en France est de 63 ans, c'est à dire avant la perte constatée d'autonomie.

L'Adimep se situe au 66 chemin du Vallon à Toulouse. Tél : 05 62 17 39 00.