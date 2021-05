Un parcours de soins pluridisciplinaires pour les patients covid long à l'hôpital de Valenciennes

20% des personnes qui ont contracté la Covid 19 souffrent encore de symptômes au delà de 4 semaines après l'infection, des symptômes très variés qui peuvent être de l’essoufflement, des palpitations, la perte de l'odorat, du goût ou encore de la fatigue et des troubles du sommeil.

Ce sont souvent des malades qui n'ont pas forcément fait une forme grave du coronavirus qui n'ont pas forcément été hospitalisés et qui consultent de plus en plus leurs médecins généralistes pour des symptômes qu'ils ne comprennent pas forcément.

Pour une meilleure prise en charge de ce covid long encore très mal connu, l'hôpital de Valenciennes en collaboration avec les médecins traitants a décidé de proposer un parcours de soins coordonné et pluridisciplinaire.

Le Dr Benjamin Dervaux, coordonne le parcours de soins covid long Copier

Les patients orientés par les généralistes seront accueillis toute une matinée par un médecin, un infirmier et un psychologue pour réaliser une série de tests et d'examens dans un même lieu à l'hôpital, des tests de marche, électrocardiogramme, tests olfactifs explique le Dr Kyndt, chef de pôle santé publique. Après un bilan, ils seront ensuite orientés en cas de besoin vers des spécialistes pour une rééducation olfactive par exemple.

Accompagnement psychologique

Lors de la première consultation et après si besoin, les patients pourront rencontrer aussi une psychologue car 30% des Covid Long souffrent d'atteintes psychologiques ou psychiatriques soit en lien direct avec la maladie, soit une conséquence indirecte qui peut aller jusqu'au stress post-traumatique dans environ 30% des cas assure le Dr Thomazeau, chef de pôle psychiatrie

Des patients qui ont tout fait pour pas le rencontrer et qui malgré tout contractent le virus, on peut être surpris par cette infection et à partir du moment où on est surpris par quelque chose auquel on s'attend pas, ça peut être source d'un état de stress post traumatique. Ça se traduit par des troubles du sommeil, un état d'hyper vigilance et à terme des symptomatologies dépressives

Cette prise en charge plus coordonnée permettra aussi à l'équipe médicale de mieux connaitre cette pathologie explique le Dr Dervaux, coordinateur du parcours de soins

En centralisant ces patients ça nous permettra de participer un peu à cette veille sanitaire, à cette veille documentaire et à la recherche sur ce type de maladie

Le parcours covid long devrait être effectif d'ici la mi-juin à l'hôpital de Valenciennes.