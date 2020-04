Covid 19 : Un parcours sécurisé pour accueillir les patients dans les maisons de santé du Limousin

Dans plusieurs maisons de santé du Limousin on s'organise pour recevoir les patients en toute sécurité. Des circuits spécifiques ont été mis en place pour les protéger de l'épidémie de covid 19 mais aussi protéger les praticiens. C'est par exemple le cas à la maison de santé de Seilhac en Corrèze où travaille avec trois autres médecins le docteur Jules Lagrafeuil "Le matin nous gérons nos problématiques de médecine générale ... et l’après midi l'un d'entre nous consulte dans une salle dédiée tous les cas possibles de Covid 19" explique t-il. Dans la maison de santé de Seilhac les patients ne se croisent jamais et dans la pièce dédiée aux cas qui présentent des symptômes de coronavirus toutes les surfaces contact sont désinfectées entre chaque patient.

Les patients attendent dans leurs voitures

Un parcours que l'on a aussi mis en place dans la toute nouvelle maison de santé pluridisciplinaire du Val de Vienne qui a ouvert ses portes le 17 mars dernier à Aixe-sur-Vienne. Comme à Seilhac, mais aussi à la maison de santé des Portes de Vassivière à Eymoutiers, les patients une fois le rendez vous fixé par téléphone attendent dans leurs voitures que le médecin vienne les chercher.

Un double circuit a été mis en place explique le docteur René Cahen , l'un des médecins d'Aixe-sur-Vienne, "On a fermé la salle d'attente. Les malades qui ont des pathologies courantes passent par l'entrée classique, nous les examinons et ils ressortent par cette même entrée classique" Et ceux qui présentent des symptômes de Covid 19 passent par une entrée annexe. "Nous avons deux bureaux dédiés et pour les examiner nous portons des sur-blouses, des masques, des gants et des lunettes de protection" explique encore le docteur Cahen.