Un patient de l'hôpital de Loches est-il moins important qu'un patient des hôpitaux d'Amboise ou de Chinon ?

Loches, France

Les dotations de l'Etat seraient-elles différentes pour un même service selon les hôpitaux en Indre-et-Loire ? Cette question est soulevée à l'hôpital de Loches où depuis plus de 10 ans, le financement du service SSR ou "Soins de Suite et de Réadaptation" (qui compte 30 lits) est largement sous doté par l’Etat. Un service qui prend en charge les patients qui ne peuvent rentrer chez eux directement après une opération.

Selon les chiffres communiqués par l’ARS, un lit de suite à Loches est doté de 56.000 euros par an, contre 68.000 euros à Amboise et 93.000 euros pour un lit à Chinon. Sur plusieurs années, le différentiel entre les hôpitaux atteint donc plusieurs millions d’euros.

C’est totalement inéquitable. Si on avait les mêmes dotations, le budget de l’hôpital serait à l’équilibre - Le maire de Loches

C’est l’ampleur de l’écart qui est très surprenant, explique le maire de Loches Marc Angenault et président du conseil de surveillance de l’hôpital. On touche 2 fois moins que Chinon pour un lit de suite. Si on avait les mêmes dotations, on aurait plus un déficit de 700.000 euros. On serait à l’équilibre, explique Marc Angenault.

C'est un médecin de Loches qui a découverts ces disparités

C'est un médecin de l'hôpital de Loches qui a alerté sur ces écarts de dotation qui semblent incroyables. A l'Agence Régionale de Santé, si on reconnaît qu'il y a des disparités régionales, pour autant on ne veut pas parler d'inégalité en termes de dotations pour un même service entre les hôpitaux. Alors peut-on parler d'inégalité en terme de dotations de l'Etat ? Non, répond Agnès Hubert Jouanneau la directrice adjointe à l'offre sanitaire de l'ARS. Cela dépend des bases historiques et des spécialités. Effectivement il y a aujourd’hui des financements qui sont différents selon les établissements en fonction des spécialités autorisées par l’ARS, puisque cela nécessite des effectifs différents et des compétences différentes. L'ARS souligne que le service SSR de l'hôpital de Loches a perçu en 2018 une aide exceptionnelle de 45.000 euros et que le rattrapage est en cours.

Le Maire écrit à la ministre de la santé

Mais pour le maire de Loches Marc Angenault, par ailleurs président du conseil de surveillance de l'hôpital, cet argument n’est pas recevable.

Marc Angenault vient d'écrire à Agnès Buzin, la ministre de la santé, pour qu’elle examine cet écart. Il va demander un rattrapage. Aujourd’hui, on parle d’égalité des territoires, il faut que ce soit mis en pratique au sein des services hospitaliers. Il n’y a aucune raison pour que Loches soit moins bien traité que le territoire de Chinon ou d’Amboise.